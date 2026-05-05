Kiện toàn lãnh đạo ACV, điều tra nhanh sai phạm ở sân bay Long Thành

Nội dung này có trong thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án), vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành.

Theo Thủ tướng, sân bay là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Dự án phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026 nhưng đang gặp nhiều vướng mắc về nguồn nhân lực, công tác thanh toán, thiếu nguyên vật liệu, đặc biệt việc vi phạm pháp luật của một số tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng quán triệt tuyệt đối không được để sân bay Long Thành đình trệ, chậm tiến độ gây lãng phí nguồn lực xã hội, ảnh hưởng tới uy tín của quốc gia cũng như niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Ông chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương cho chủ trương về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo thực hiện Dự án, hoàn thành dứt điểm trước ngày 7/5.

Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu làm thủ tục giao quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty theo phương án nhân sự của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở chủ trương của Bộ Tài chính về việc kiện toàn bộ máy nhân sự, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của đơn vị theo quy định, bảo đảm hoàn thành nhanh nhất, sớm nhất theo Điều lệ của Tổng công ty.

Song song với tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh giá nguyên, vật liệu xây dựng, Thủ tướng chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình của dự án khi đủ điều kiện.

Bộ Công an được giao đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai Dự án, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời, có ý kiến hỗ trợ ACV trong việc thanh toán khối lượng đã thực hiện theo thực tế.

Căn cứ kết quả làm việc với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) của Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu rà soát hồ sơ khối lượng nghiệm thu đã hoàn thành của từng nhà thầu đến nay để thanh toán theo quy định. Trường hợp vẫn còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tiếp tục làm việc trực tiếp với C03 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Với các nhiệm vụ khác có liên quan, Bộ Tài chính, ACV đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán ngay các gói thầu, hạng mục công việc đã thực hiện của Dự án để hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động phòng ngừa, có giải pháp xử lý các sai sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Về phía địa phương, Thủ tướng giao UBND TPHCM, Đồng Nai chỉ đạo ưu tiên bố trí nguồn vật liệu, hỗ trợ nhân lực cho dự án để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chủ động rà soát, xử lý nhiệm vụ liên quan đến dự án theo thẩm quyền; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai từng nhiệm vụ có liên quan làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.

Người đứng đầu Chính phủ giao Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện sân bay Long Thành.