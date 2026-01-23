Khí thế tuổi trẻ Nghệ An hướng về Đại hội XIV của Đảng

Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Nghệ An đồng loạt tổ chức lễ chào cờ, sinh hoạt chính trị tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học. Hoạt động này được triển khai gắn với các “địa chỉ đỏ” nhằm thể hiện niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Điểm nhấn là lễ chào cờ cấp tỉnh được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Hồ Chí Minh, với sự tham gia của cán bộ Tỉnh đoàn Nghệ An và đông đảo đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong màu áo xanh Thanh niên Việt Nam.

Lễ chào cờ cấp tỉnh tại Quảng trường Hồ Chí Minh với sự tham gia của cán bộ Tỉnh đoàn Nghệ An và đoàn viên, thanh niên tiêu biểu (Ảnh: Phương Thúy).

Trong không khí trang nghiêm, nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Nghệ An hướng về Đại hội.

Tại cơ sở, các tổ chức đoàn xã, phường, đơn vị trực thuộc đã chủ động tổ chức lễ chào cờ phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng vẫn đảm bảo thống nhất về nội dung, nghi thức và ý nghĩa chính trị.

Nhiều nơi còn lồng ghép các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; khởi công, gắn biển các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội.

Thanh niên tham gia treo cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Phương Thúy).

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, cho biết việc tổ chức đồng loạt các hoạt động hướng về Đại hội XIV của Đảng nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, khơi dậy tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Không khí chào mừng Đại hội được cụ thể hóa bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực. Tại xã miền núi Yên Na, đoàn viên, thanh niên đã triển khai công trình “Đường cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng”, với cờ Tổ quốc, cờ Đảng rực rỡ tung bay giữa bản làng.

Song song là các hoạt động dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đào vét kênh mương, góp phần cải thiện cảnh quan và phục vụ đời sống dân sinh.

Ở phường Thái Hòa, Đoàn Thanh niên tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh, huy động đông đảo đoàn viên tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên Đài tưởng niệm Hòa Hiếu cũ. Hoạt động này không chỉ góp phần xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương.

Tuổi trẻ xã Đức Châu đã tổ chức dâng hương, chăm sóc, làm cỏ, dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sỹ. Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lý tưởng sống và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ.

Tuổi trẻ xã miền núi Yên Na (Nghệ An) triển khai công trình “Đường cờ chào mừng Đại hội XIV” (Ảnh: Vi Thủy).

Tại phường Quỳnh Mai, đoàn viên, thanh niên đồng loạt treo hàng trăm lá cờ Tổ quốc trên các tuyến đường, khu dân cư, tạo nên không gian rực rỡ sắc đỏ, chào mừng Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong khi đó, tuổi trẻ xã Tân Kỳ triển khai nhiều hoạt động như vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, trồng hoa tại Di tích Cột mốc km0 - đường Hồ Chí Minh và các khu vực nội thị. Những phần việc cụ thể đã góp phần xây dựng diện mạo nông thôn, đô thị xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm, tuổi trẻ Nghệ An đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi bằng những hành động cụ thể, thiết thực, qua đó lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khẳng định vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.