Khách nữ tố bị bỏ rơi giữa đường lúc rạng sáng, nhà xe nói "không làm sai"

Mới đây, bà V.T.H. (48 tuổi, trú TPHCM) đã đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện bức xúc liên quan đến nhà xe L.V. (chạy tuyến Đắk Lắk - TPHCM và ngược lại).

Qua trao đổi, bà H. cho biết, ngày 16/3, bà đã đặt xe L.V. để di chuyển từ xã Đức Mạnh (tỉnh Lâm Đồng) về TPHCM, với giá 499.000 đồng. Hơn 4h ngày 17/3, xe dừng tại nhà xe trên đường Chu Văn An, phường Bình Lợi Trung, TPHCM.

Người phụ nữ tố bị nhà xe "bỏ rơi" lúc rạng sáng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo bà H., thời điểm này, tài xế yêu cầu khách xuống xe, qua bên kia đường để xe nhỏ trung chuyển nên bà H. xách hành lý theo hướng dẫn. Tuy nhiên, tài xế đã không trung chuyển bà về phường Gò Vấp với lý do "không có trong danh sách".

"Có 3 xe đến đón trung chuyển hành khách nhưng họ từ chối chở tôi với lý do tôi không đăng ký. Tài xế có nói thêm rằng hãy gọi vào tổng đài để được hướng dẫn, tôi có làm theo nhưng tổng đài nhà xe không có ai trực. Kết quả tôi bị bỏ lại với thùng hàng lớn, bơ vơ giữa đường", bà H. phản ánh.

Sau khi bị bỏ lại, bà H. phải tự đặt xe công nghệ để về nhà. Bà cho rằng cách xử lý của nhà xe thiếu trách nhiệm, đặc biệt khi để một hành khách nữ một mình vào rạng sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Dù đã làm việc với đại diện nhà xe, bà H. vẫn không hài lòng với phần giải thích. Theo bà, việc đăng tải sự việc lên mạng xã hội không nhằm đòi bồi thường mà để đơn vị vận tải nhìn nhận lại quy trình phục vụ, tránh lặp lại tình huống tương tự.

Bà H. khẳng định, khi đặt vé bà đã đăng ký dịch vụ trung chuyển và chỉ chấp nhận tự di chuyển nếu không có xe đi qua khu vực gần nhà. Tuy nhiên, bà không được phục vụ trung chuyển mà bị hướng dẫn sử dụng “xe bên ngoài”. Vì vậy, bà dự định gửi đơn đến cơ quan chức năng để phản ánh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nữ hành khách cho biết sẽ kiến nghị vụ việc đến cơ quan chức năng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Thương mại L.V. Limousine, khẳng định doanh nghiệp không có sai sót như phản ánh trên mạng xã hội. Theo ông, ngay từ đầu, nhân viên đã tư vấn rõ chính sách chỉ trung chuyển hành khách trong bán kính 5km, trong khi địa điểm của bà H. nằm ngoài phạm vi này.

Ông Long cho biết thêm, khi bà H. di chuyển sang bên kia đường, tài xế đã hướng dẫn vào văn phòng để nghỉ ngơi, chờ đến cuối lộ trình. Sau khi hoàn tất việc trung chuyển cho các hành khách khác (đến bệnh viện, các điểm đặt trước), xe sẽ quay lại hỗ trợ. Tuy nhiên, bà H. đã bắt xe khác rời đi.

Đại diện đơn vị vận tải cho rằng đã giải thích đầy đủ nhưng khách hàng vẫn nói bị bỏ rơi. “Khách đã gọi đến tổng đài phản ánh. Với tinh thần đặt khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi đề nghị tặng thẻ ưu đãi 20% cho chuyến đi tiếp theo nhưng khách không đồng ý và vẫn bức xúc”, ông Long nói.

Cũng theo ông Long, doanh nghiệp không muốn căng thẳng, hơn thua với khách hàng. Tuy nhiên, việc thông tin lan truyền trên mạng xã hội theo hướng bất lợi có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, nên đơn vị sẽ gửi đơn đến cơ quan công an, đề nghị vào cuộc làm rõ.