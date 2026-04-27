Hình ảnh về chốt án ngữ trong 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị sau 54 năm

Nhà thờ Long Hưng là chứng tích chiến tranh nằm bên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những di tích thành phần thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và các địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ngày 9/12/2013.

Nhà thờ Long Hưng, chứng tích gắn với 81 ngày đêm lịch sử ở Quảng Trị (Video: Tiến Thành).

Nhà thờ Long Hưng được xây dựng trong giai đoạn 1955-1956, để phục vụ sinh hoạt tôn giáo của người dân thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ (nay là xã Hải Lăng).

Công trình nhà thờ được xây dựng trên diện tích hơn 1.200m2. Không gian bên trong được chia thành 5 gian, gian ở giữa có bậc đá, phía trên là tháp chuông.

Trong cuộc chiến chống phản kích, tái chiếm thành cổ và thị xã Quảng Trị trong 81 ngày đêm năm 1972, nhà thờ Long Hưng là một trong những vị trí chốt quan trọng của hệ thống trận địa án ngữ trên quốc lộ 1A để bảo vệ thị xã Quảng Trị ở hướng Tây Nam. Tại khu vực này từng diễn ra nhiều trận đánh khốc liệt giữa lực lượng quân giải phóng và quân đội Việt Nam Cộng hòa.

Hứng chịu bom đạn dữ dội, công trình nhà thờ Long Hưng bị tàn phá nặng nề, nhiều hạng mục đổ nát, phần mái hư hỏng, chỉ còn lại dấu tích tường và kết cấu chính.

Các cửa phụ vào nhà thờ Long Hưng sau chiến tranh đều bị hư hỏng nặng, dấu vết bom đạn còn in hằn trên tường, làm biến dạng kết cấu ban đầu của công trình.

Trên những bức tường của nhà thờ Long Hưng hiện vẫn còn loang lổ những dấu vết bom đạn.

Thanh gỗ còn sót lại có dòng chữ "INRI", một cụm từ viết tắt của tiếng Latinh thường xuất hiện trên thánh giá, biểu tượng đặc trưng của Kitô giáo (hay còn gọi là Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo).

Phần mái nhà thờ Long Hưng không còn, tháp chuông cũng hư hỏng do bom đạn chiến tranh.

Nhà thờ Long Hưng không chỉ là một công trình tôn giáo cũ, mà còn là một phần ký ức lịch sử, góp thêm lát cắt chân thực về sự hy sinh và mất mát của vùng đất Quảng Trị trong chiến tranh.

Cùng với nhà thờ Long Hưng, trước đó tỉnh Quảng Trị thực hiện việc tu bổ trường Bồ Đề, tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Quảng Trị (Quảng Trị). Đây cũng là một chứng tích thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và các địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và các địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 không chỉ nhằm giáo dục tinh thần yêu nước cho các thế hệ người Việt Nam mà còn tạo điểm đến du lịch hấp dẫn cho tỉnh Quảng Trị và cả nước.

Vị trí nhà thờ Long Hưng, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Google Maps).