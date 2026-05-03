Hàng loạt ô tô, xe máy dừng đỗ trên cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung

Theo phản ánh của người dân địa phương, trong những ngày qua, khu vực cửa biển Thuận An (phường Thuận An, thành phố Huế) đón rất nhiều lượt khách đến vui chơi, ăn uống. Đặc biệt, sau khi công trình cầu vượt cửa biển này được thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4, nhiều người đã về tham quan, chụp ảnh.

Người dân đưa phương tiện lên dừng đỗ chật kín trên cầu vượt cửa biển Thuận An (Ảnh: Cao Tiến).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 3/5, có hàng nghìn xe máy, ô tô xếp hàng dài trên cầu vượt cửa biển Thuận An. Nhiều người tràn xuống làn đường dành cho phương tiện lưu thông để tạo dáng chụp ảnh, gây ảnh hưởng đến giao thông chung.

Không chỉ phương tiện cá nhân, nhiều xe chở khách cỡ lớn cũng dừng, đỗ ngay giữa cầu. Một số người bán hàng rong, bánh kẹo tranh thủ lên cầu để phục vụ khách có nhu cầu.

Nhiều ô tô, xe máy dừng đỗ trên cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung (Video: Vi Thảo).

Lãnh đạo UBND phường Thuận An cho biết địa phương đã bố trí lực lượng trật tự đô thị phối hợp Cảnh sát giao thông tuần tra, nhắc nhở người dân không dừng, đỗ xe trên cầu. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm nếu vi phạm tái diễn.

Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế, cho biết sẽ yêu cầu bộ phận chức năng tăng cường theo dõi, khuyến cáo người dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự giao thông, không tụ tập, dừng đỗ trên cầu để đảm bảo an toàn.

Nhiều phương tiện dừng đỗ lấn chiếm làn xe chạy, gây ảnh hưởng đến giao thông chung (Ảnh: Cao Tiến).

Cầu qua cửa biển Thuận An thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua thành phố Huế, được khởi công từ tháng 3/2022. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn hoàn thiện là 3.496 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 hơn 2.400 tỷ đồng.

Công trình có chiều dài gần 7,8km, riêng hạng mục cầu qua cửa Thuận An dài 2,36km. Đây là cây cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung. Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính.