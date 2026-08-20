Hai chị em tử vong, nghi uống nhầm thuốc bảo vệ thực vật

Sáng 20/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghi Lộc cho biết, đơn vị mới nắm được thông tin ban đầu về vụ việc qua cán bộ cơ sở và người dân địa phương, chưa nhận được thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.

Theo vị lãnh đạo này, gia đình có quê gốc tại xóm Quyết Thắng. Sau khi kết hôn, bố mẹ các cháu mua đất và chuyển đến sinh sống tại xóm Yên Phúc. Gia đình có 4 người con, gồm 3 gái và một trai.

Hai chị em nhỏ trong vụ việc đau lòng tại xã Nghi Lộc (Ảnh: D. Nguyễn).

Chiều 19/8, hai chị em trong gia đình, một cháu gần 3 tuổi và cháu còn lại hơn một tuổi, dắt nhau sang nhà hàng xóm chơi.

Theo thông tin ban đầu, tại nhà hàng xóm có một lọ chứa chất nghi là thuốc bảo vệ thực vật đang sử dụng dở, được đặt ở góc nhà. Hai cháu được cho là đã tiếp cận và uống phải chất bên trong lọ.

Sau đó, hai cháu rơi vào tình trạng nguy kịch. Khi người lớn phát hiện, các cháu được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

“Công an địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm tử thi. Thông tin tôi mới nắm qua cơ sở, còn nguyên nhân chính xác phải chờ cơ quan công an xác minh”, vị lãnh đạo nói.