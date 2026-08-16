Gần 360.000 cử tri đi bầu 624 trưởng thôn, bản, khu phố ở Quảng Ninh

Theo số liệu cập nhật đến 11h ngày 16/8, Quảng Ninh có gần 360.000 cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031, đạt hơn 91%.

Cử tri khu phố Vàng Danh 2 đi bầu trưởng thôn trong ngày 16/8 (Ảnh: Thanh Tùng).

Toàn tỉnh có 28 trong 54 xã, phường, đặc khu hoàn thành bầu cử, đạt gần 52%. Trong 624 thôn, bản, khu phố, có 472 đơn vị hoàn thành bầu cử. Có 13 xã, phường, đặc khu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

Cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 là đợt sinh hoạt chính trị lớn ở cơ sở, đồng thời là ngày hội toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trong cuộc bầu cử, cử tri đại diện hộ gia đình trực tiếp bầu 624 trưởng thôn, bản, khu phố. Đây là những người đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức và triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở.

Đông đảo người dân, đại diện cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở tham dự. Lãnh đạo tỉnh, các địa phương và cơ sở được phân công dự khai mạc tại các tổ bầu cử để trực tiếp nắm tình hình, động viên cử tri thực hiện quyền làm chủ.

Sau lễ khai mạc, cử tri đại diện hộ gia đình lần lượt đến các điểm bỏ phiếu. Không khí bầu cử diễn ra dân chủ, nghiêm túc, đúng quy định.