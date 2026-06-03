Gần 1.000 người dân đối mặt nguy cơ bị cô lập khi mùa mưa đến

Hiểm nguy rình rập trên con đường độc đạo

Mùa mưa đang đến gần cũng là lúc người dân các bản Na Ngân, Xốp Kho, Na Kho thuộc xã Nga My, Nghệ An lại canh cánh nỗi lo bị cô lập với bên ngoài. Tuyến đường độc đạo nối trung tâm xã với các bản vùng sâu đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm khai thác và chịu tác động của thiên tai. Nhiều đoạn mặt đường bị sạt lở, chỉ còn đủ một vệt bánh xe máy đi qua, phía dưới là vực sâu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người, phương tiện.

Mỗi khi mưa lớn, nhiều đoạn đường vào bản Na Ngân bị sạt lở nghiêm trọng, xe máy không thể lưu thông (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường giao thông kết nối trung tâm xã đi bản Na Ngân của UBND xã Nga My, tuyến đường dài hơn 16km hiện chủ yếu là đường đất, nhỏ hẹp, nhiều vị trí bị sạt trượt nghiêm trọng.

Bản Na Ngân có 153 hộ dân sinh sống. Đây là khu vực miền núi có địa hình phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Mỗi khi mùa mưa đến, nhiều điểm trên tuyến đường bị đất đá từ taluy dương đổ xuống chắn ngang, trong khi taluy âm bị sạt lở, khoét sâu vào nền đường. Có những đoạn xe máy không thể lưu thông, người dân phải dắt bộ hoặc đi men theo các mép đường hẹp để qua lại.

Khe Hưng tại km9+500 trên tuyến Xốp Kho - Na Ngân chưa được đầu tư xây dựng cầu, tiềm ẩn nguy cơ chia cắt giao thông khi nước lũ dâng cao (Ảnh: Nguyễn Phê).

Không chỉ đối mặt với sạt lở, tuyến đường còn bị chia cắt bởi nhiều khe suối. Các cầu tạm do người dân tự làm qua Khe Pông, Khe Ngân từng bị nước lũ cuốn trôi. Một số vị trí hiện chưa có cầu kiên cố nên vào mùa mưa, việc đi lại gần như tê liệt.

Trong các đợt mưa lũ lớn năm 2025, có gần 1.000 người dân tại các bản Na Ngân, Xốp Kho và Na Kho bị cô lập trong thời gian dài. Để tiếp tế lương thực, thực phẩm và thuốc men, các lực lượng chức năng được huy động gùi, vác hàng hóa, mở đường tạm để tiếp cận khu dân cư.

Anh Lương Văn Ca (SN 1975, trú bản Na Ngân, xã Nga My) cho biết tuyến đường vào bản đã hư hỏng từ nhiều năm nay, mặt đường hẹp, nhiều đoạn dốc, thường xuyên bị sạt lở mỗi khi mưa lớn.

"Mùa nắng đi lại đã khó khăn, mùa mưa lũ gần như bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều hôm trời mưa học sinh đi và về phải gánh xe qua khe suối vì nước dâng cao, đường bị hư hỏng nặng. Những lúc có người đau ốm hay cần vận chuyển hàng hóa đều rất vất vả. Chúng tôi chỉ mong nhà nước quan tâm đầu tư tuyến đường và các cây cầu kiên cố để bà con đi lại thuận lợi hơn. Cuộc sống của người dân ở các bản vùng sâu này hiện còn nhiều khó khăn, thiệt thòi lắm", anh Ca chia sẻ.

Bà Bùi Châu, Bí thư Chi bộ bản Na Kho, cho biết tuyến đường từ trung tâm xã vào bản lâu nay là nỗi trăn trở của người dân địa phương. Vào mùa nắng, việc đi lại đã khó khăn bởi đường dốc, nhiều khúc cua hẹp, mặt đường lầy lội.

"Có những thời điểm bà con muốn ra trung tâm xã phải đi bộ hàng giờ. Người ốm đau, phụ nữ mang thai hay học sinh đi học đều rất vất vả. Mỗi khi nghe dự báo có mưa lớn, người dân trong bản lại lo bị cô lập. Chúng tôi chỉ mong sớm có một con đường kiên cố để bà con đi lại thuận lợi, yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống", bà Châu chia sẻ.

Cầu tạm tại Khe Hưng, một trong những điểm giao thông khó khăn trên tuyến đường vào bản Na Ngân (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Lương Văn Ùn, Trưởng bản Na Ngân, cho biết nhiều năm nay người dân bản luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm mỗi khi mùa mưa đến. "Năm nào tuyến đường vào bản cũng xảy ra sạt lở hoặc bị nước lũ chia cắt. Điều chúng tôi lo nhất là khi có người đau ốm, tai nạn việc đưa đi cấp cứu rất khó khăn.

Học tập của con em trong bản cũng bị ảnh hưởng, nhiều giáo viên không thể vào điểm trường đúng thời gian, học sinh có nguy cơ gián đoạn chương trình học. Không chỉ vậy, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cũng khó vận chuyển vào bản, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều trở ngại", ông Ùn chia sẻ.

Mong ước một tuyến đường

Theo UBND xã Nga My, tuyến đường hiện nay không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mà còn giữ vai trò quan trọng trong công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Tây Bắc Nghệ An.

Huyện Tương Dương (cũ) đã đề xuất đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường kết nối trung tâm xã Nga My đi bản Na Ngân với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 220 tỷ đồng. Dự án sẽ xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn giao thông nông thôn cấp B, mặt đường bê tông rộng 3,5m, xây mới hệ thống cầu, cống thoát nước và các hạng mục an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Việc vận chuyển lương thực vào bản Na Ngân gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Nga My, cho biết tuyến đường vào 3 bản nói trên là mong mỏi nhiều năm nay của người dân địa phương.

"Đây là tuyến giao thông duy nhất kết nối hàng nghìn người dân vùng sâu với trung tâm xã. Mỗi khi xảy ra mưa lớn, nhiều điểm bị sạt lở hoặc nước lũ chia cắt khiến công tác cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển nhu yếu phẩm gặp rất nhiều khó khăn”, ông Nhất chia sẻ.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Nga Mỹ, địa phương rất mong dự án sớm được cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn lực đầu tư để đảm bảo an toàn cho người dân trước mỗi mùa mưa bão…

“Làm được tuyến đường này không chỉ giúp bà con đi lại thuận lợi, phát triển kinh tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ rừng đặc dụng Pù Huống. Xa hơn, chúng tôi mong muốn từng bước khai thác những giá trị của rừng theo hướng bền vững, để tài nguyên rừng thực sự trở thành nguồn lực phục vụ đời sống và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương”, ông Lô Thanh Nhất nói.