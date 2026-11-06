Dự án khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong (xã Thọ Phong, Quảng Ngãi) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh cũ làm chủ đầu tư, tổng vốn 70 tỷ đồng. Hiện dự án đã được chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai xây dựng từ năm 2017 đến năm 2019. Dự án bao gồm nhiều hạng mục như san nền khu dân cư, xây dựng chợ với 60 ki-ốt, đường giao thông... trên diện tích 5ha. Năm 2019, dự án được thi công đạt 30% khối lượng công việc, sau đó phải tạm dừng vì có vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng và một số thủ tục liên quan.

Ghi nhận tại dự án, chủ đầu tư cũ đã thi công xong phần thô của các dãy ki-ốt cùng một phần hệ thống thoát nước, đường giao thông… Trên khu đất còn lại cây cối mọc um tùm, trở thành nơi vứt rác thải của người dân.

Một số ki-ốt được người dân tận dụng để nuôi gà, tập kết nông sản, buôn bán. Do bị bỏ hoang quá lâu nên hệ thống phòng cháy, chữa cháy và thoát nước của dự án đã xuống cấp.

Ông Hồ Hoàng (thôn Phong Niên Hạ, xã Thọ Phong) cho biết năm 2017, người dân rất phấn khởi khi dự án được xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình giải phóng mặt bằng đã gặp vướng mắc nên dự án phải tạm dừng. Thấy các ki-ốt bị bỏ hoang, ông Hoàng và một số người dân đã tận dụng để nuôi gà, buôn bán đồ ăn sáng.

“Dự án này bỏ hoang lâu rồi, cây cối mọc lên rậm rạp nên tôi dọn cỏ, che chắn lại một số ki-ốt để nuôi mấy con gà. Mong sao chỗ này được tiếp tục xây dựng để bà con có khu chợ khang trang vào đó buôn bán”, ông Hoàng nói.

Bị bỏ hoang gần 9 năm nên nhiều hạng mục đã xuống cấp, tường của các ki-ốt bắt đầu nứt, đầy rêu. Các ki-ốt gần cánh đồng còn được người dân dùng làm nơi tập kết rơm rạ.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, sau khi nhận bàn giao từ chủ đầu tư cũ, Trung tâm này đã rà soát để xác định các vướng mắc nhằm có hướng tháo gỡ. Trước mắt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi đang hoàn tất các thủ tục để xin gia hạn tiến độ đến năm 2028. Cùng với đó là việc rà soát, điều chỉnh và bổ sung một số vấn đề để dự án phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Trên cơ sở đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi sẽ nỗ lực để tái khởi động dự án với mục tiêu hoàn thành trong năm 2028, nhằm đưa khu chợ vào hoạt động, phục vụ việc mua bán của người dân địa phương.

Vị trí dự án khu thương mại, dịch vụ và dân cư Tịnh Phong (Ảnh: Google Maps).