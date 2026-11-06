Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai vừa thông báo khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Anh Minh, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ (Khu đô thị Mỹ Lệ) xảy ra năm 2020 (tại xã Bình Tân, TP Đồng Nai).

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam các ông Lê Hoàng Lâm (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước) và ông Nguyễn Công Thuận (cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai) về cùng hành vi trên.

Dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ có tổng diện tích gần 46ha với quy mô xây dựng khoảng 1.500 căn nhà ở, biệt thự.

Sau thanh tra, năm 2022, UBND tỉnh Bình Phước cũ đã có quyết định thu hồi dự án do trước đó tỉnh giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ tọa lạc tại xã Bình Tân, TP Đồng Nai, có vị trí đắc địa mặt tiền ĐT741, cách trung tâm phường Phước Long 5km, phường Đồng Xoài 30km.

Sau nhiều năm bị UBND tỉnh Bình Phước cũ thu hồi dự án, khu đô thị Mỹ Lệ để hoang, mọi hoạt động giao dịch kinh doanh đều phải "án binh bất động".

Dự án được giới thiệu sẽ xây dựng các dãy biệt thự, nhà ở kết hợp thương mại, nhà ở xã hội, khu thương mại phức hợp, trường học liên cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, công viên kết hợp hồ sinh thái sớm hoạt động trong khu đô thị kiểu mẫu này.

Các hạng mục như đường, vỉa hè, nhà mẫu, hệ thống điện đã xuống cấp nghiêm trọng, cỏ mọc um tùm.

Khu vực khuôn viên có mái che trước đây là nơi tập trung các nhà đầu tư ở TPHCM lên xem đất nay trong tình trạng để trống, phần mái che hư hỏng, để hoang nhiều năm.

Hệ thống tủ điện, trụ cấp nước chữa cháy, đường giao thông... được đầu tư dang dở rồi bỏ không sau nhiều năm.

Hai nhà dân hiếm hoi mua đất tại dự án xây nhà năm 2019 và 2021 đang sống trong khu đô thị Mỹ Lệ. Theo anh Hữu (xã Bình Tân, TP Đồng Nai), gia đình tôi mua đất và xây nhà từ năm 2019. Sau khi UBND tỉnh Bình Phước cũ thu hồi dự án, mọi giao dịch đất ở đây không còn diễn ra.

Hệ thống cây xanh giữa dải phân cách tuyến đường chính dẫn vào khu đô thị xanh tốt, tuy nhiên cỏ dại mọc um tùm không có nhân viên dọn dẹp.

Nhiều vị trí đã được chủ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh lát gạch vỉa hè, công viên vui chơi trong khu đô thị.

Hệ thống điện chiếu sáng ở khu đô thị Mỹ Lệ xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động nhiều năm qua.

Trong khu đô thị, nhiều nắp cống, miệng cống thoát nước, cột trụ điện không còn sử dụng, để ngổn ngang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Nhiều lô đất khu đô thị Mỹ Lệ nằm cạnh khu dân cư hiện hữu được người dân tận dụng trồng rau, hoa màu.

Cơ quan điều tra cũng kiến nghị UBND TP Đồng Nai sớm có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật và đảm bảo các quyền lợi cá nhân đã thanh toán cho Công ty TNHH Mỹ Lệ để ký hợp đồng nhận các thửa đất khi đã đủ điều kiện.