Ngày 5/11, UBND TP Đồng Nai giao Sở Xây dựng làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các sở, ngành, địa phương khẩn trương làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP Đồng Nai chủ trì rà soát tiến độ các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành và các nút giao; xác định hạng mục cần hoàn thiện, sửa chữa; bổ sung biển báo, chiếu sáng, tín hiệu giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn trước thời điểm khai thác.

Bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Sở Xây dựng phải thống nhất phương án phân luồng giao thông phù hợp với lưu lượng phương tiện và khung giờ hoạt động của sân bay; bố trí khu vực đón, trả khách, điểm dừng, đỗ và khu vực chờ của phương tiện, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa giao thông bên ngoài với giao thông nội cảng; xử lý ùn tắc, tai nạn và sự cố.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Đồng Nai làm việc với ACV, các đơn vị vận tải và Sở Xây dựng TPHCM để xây dựng phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối sân bay với các trung tâm đô thị, bến xe, đầu mối giao thông và khu vực có nhu cầu đi lại...

Nút giao đường ĐT25C với tuyến T1 dẫn vào cổng chính sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

UBND TP Đồng Nai cũng giao các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế; phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải và quản lý các khu vực có nguy cơ thu hút chim, động vật ảnh hưởng đến an toàn bay.

Đặc biệt, các địa phương tuyên truyền phòng ngừa việc sử dụng thiết bị bay không người lái, thả diều, thả bóng bay, đèn trời, laser… ảnh hưởng đến an toàn bay.

UBND TP Đồng Nai giao Sở Xây dựng tổng hợp việc xây dựng kế hoạch trình UBND thành phố ban hành trước ngày 15/11.

Trước đó, ACV thông báo sân bay Long Thành sẽ chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 24/12.