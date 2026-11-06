Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tiến độ hoàn thành 6 hạng mục dịch vụ mặt đất thuộc dự án thành phần 4 sân bay Long Thành.

Báo cáo được trình sau khi các nhà đầu tư dự án thành phần 4 đồng loạt xin lùi thời hạn hoàn thành công trình đến cuối năm 2026 hoặc thậm chí sang năm 2027.

Theo hợp đồng, thời hạn hoàn thành xây dựng các dự án này là ngày 31/8. Tuy nhiên, đến nay mới có 2 công trình hoàn thành phần xây dựng cơ bản và đang lắp đặt thiết bị, gồm dự án suất ăn hàng không số 2 và khu bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị mặt đất số 2.

Hạng mục hangar số 1 của Vietnam Airlines và hangar số 3, 4 của Vietjet tại sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Bốn dự án còn lại, gồm dự án hangar bảo dưỡng máy bay số 1 của VAECO (thuộc Vietnam Airlines), dự án hangar số 3, số 4 của Vietjet, dự án suất ăn hàng không số 1 và cơ sở phục vụ mặt đất số 1 đều chưa hoàn tất phần xây dựng cơ bản, đứng trước nguy cơ bị phạt hợp đồng từ ngày 1/10.

Báo cáo từ 4 nhà đầu tư gồm Vietjet, VAECO, VIAGS và VACS cho thấy tiến độ bị ảnh hưởng bởi hàng loạt yếu tố kỹ thuật và thị trường. Các đơn vị gặp khó khăn do thiếu hụt nhân lực tay nghề cao, biến động tăng giá vật tư, nhiên liệu; cùng với thời gian nhập khẩu thiết bị chuyên ngành kéo dài.

Bên cạnh đó, việc gói thầu 4.8 thuộc dự án thành phần 3 do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư chậm hoàn thành đã ảnh hưởng đến phương án đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung như nguồn cấp nước sạch hay hệ thống thoát nước thải; đồng thời gây trở ngại về đường tiếp cận công trường.

Khu vực thi công dự án thành phần 4 tại sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Đánh giá về các kiến nghị trên, Cục Hàng không khẳng định mốc 24/12 là hạn cuối để hoàn thành đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa vào khai thác các dự án, đảm bảo phục vụ khai thác sân bay Long Thành. Các đề xuất khác của nhà đầu tư nhằm kéo dài thời gian đưa vào khai thác là không có cơ sở.

Để bảo đảm tính đồng bộ toàn hệ thống, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận cho 6 dự án ưu tiên thuộc dự án thành phần 4 được gia hạn thời gian hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa vào khai thác chậm nhất đến ngày 23/12.

Nếu đề xuất được thông qua, nhà chức trách hàng không sẽ khẩn trương đàm phán sửa đổi hợp đồng với các nhà đầu tư để kịp tiến độ vận hành chung của sân bay.