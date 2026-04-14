Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các phương tiện đi như thế nào để tránh ùn, tắc?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25-27/4) và lễ 30/4-1/5.

Phương án nhằm giảm ùn tắc tại các trục cửa ngõ trọng điểm như quốc lộ 1, quốc lộ 5, quốc lộ 6, quốc lộ 32, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng, cùng các tuyến Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt.

Theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, phương tiện từ trung tâm Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa,...) có thể lựa chọn đi nút giao Pháp Vân để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo trục Giải Phóng - Ngọc Hồi - quốc lộ 1 cũ, nhập cao tốc tại Vạn Điểm hoặc Đại Xuyên.

Bên cạnh đó, phương tiện có thể đi theo quốc lộ 6 (Nguyễn Trãi - Quang Trung) qua Ba La, đi quốc lộ 21B, quốc lộ 38 ra quốc lộ 1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Phương tiện cũng có thể đi quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - ngã ba Ba La đi đường 21B - quốc lộ 38 để ra quốc lộ 1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - rẽ trái đi đường Phùng Hưng đến đường trục phía Nam rẽ trái đường tỉnh 427B ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Phương tiện từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội có thể đi theo những hướng sau: Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi đường tỉnh lộ 494 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông); tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có thể rẽ trái đi quốc lộ 38 - quốc lộ 21B quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông) hoặc rẽ phải đi quốc lộ 38 qua cầu Yên Lệnh - quốc lộ 39A - đường tỉnh 379 - nút giao với đường Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

Tại nút giao Vạn Điểm phương tiện có thể rẽ trái đi quốc lộ 1 - đường tỉnh 429 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Thường Tín phương tiện có thể đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía Nam - đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Phương tiện lưu thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2025 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Phương tiện từ Hà Nội đi các tỉnh Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên,...) và ngược lại có thể đi theo những hướng sau: Đường Vành đai 3 - cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập - Ngô Gia Tự - cầu Đuống - đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Phương tiện từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang,…) và ngược lại có thể đi theo những hướng sau: Cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - quốc lộ 2 vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai; cầu Thăng Long - tỉnh lộ 23 - đường Mê Linh đi quốc lộ 2; cầu Thăng Long - cầu vượt Nam Hồng - đường 23 - quốc lộ 2 - đường tỉnh 310B đi cao tốc Hà Nội - Lào Cai; quốc lộ 3 - đường tỉnh 296 - vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai; quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Phương tiện từ Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên,...) và ngược lại có thể đi theo những hướng sau: Đại lộ Thăng Long - đường Tản Lĩnh - Yên Bài - cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; quốc lộ 6 - xã Xuân Mai - Phú Thọ; quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Phương tiện từ Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng…) và ngược lại có thể đi theo những hướng sau: Đường Cổ Linh - nút giao đường Vành đai 3 đường Cổ Linh - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng; đường quốc lộ 5 cũ (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương; cầu Thanh Trì - đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - quốc lộ 18.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các bến xe, doanh nghiệp vận tải chủ động phân luồng từ xa; rà soát hệ thống biển báo, duy tu hạ tầng, xử lý sự cố kịp thời,...