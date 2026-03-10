Địa nhãn Himalaya nguy cơ tuyệt chủng cao xuất hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 10/3, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ghi nhận địa nhãn Himalaya, một loài thực vật quý, hiếm. Khu vực phát hiện địa nhãn Himalaya thuộc tiểu khu 649, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Loài này ký sinh trên rễ của các cây dây leo thân gỗ, hoa có đường kính 15-20cm, màu đỏ thẫm và các đốm vàng nhạt phân bố trên bề mặt.

Loài địa nhãn Himalaya có cấu trúc hoa lớn màu đỏ thẫm và các đốm vàng nhạt phân bố trên bề mặt (Ảnh: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng).

Địa nhãn Himalaya có tên khoa học là Sapria himalayana Griff. Trong sách đỏ Việt Nam và danh sách đỏ các loài bị đe dọa của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế, địa nhãn Himalaya được xếp vào nhóm nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng cao do vùng phân bố hẹp và sự phụ thuộc hoàn toàn vào quần thể cây chủ.

Loài này mang đặc điểm sinh học điển hình của thực vật ký sinh toàn phần, nghĩa là chúng hoàn toàn không có diệp lục, không có lá và thân cây thực thụ để thực hiện quá trình quang hợp.

Cơ thể sinh dưỡng của địa nhãn Himalaya tiêu giảm tối đa, chỉ tồn tại dưới dạng các sợi nấm xâm nhập sâu vào mô mạch rễ của cây chủ để hút nước và chất dinh dưỡng. Hoa là bộ phận duy nhất của cây dễ dàng nhìn thấy.

Hoa địa nhãn Himalaya có mùi hương đặc trưng như mùi thịt phân hủy nhằm thu hút các loài côn trùng thụ phấn, chủ yếu là các loài ruồi nhặng thuộc bộ hai cánh.

Việc phát hiện địa nhãn Himalaya không chỉ có ý nghĩa về mặt bổ sung dẫn liệu khoa học cho hệ thực vật mà còn góp phần khẳng định tính nguyên vẹn, giá trị của hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Phát hiện này đồng thời nâng tổng số loài thực vật đã ghi nhận tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng lên 2.957 loài.