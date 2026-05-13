Đề xuất 1.150 tỷ đồng cho y, bác sĩ về Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách bảo đảm vận hành hiệu quả Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất hai cơ sở y tế này được xếp hạng, cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng với hạng, cấp chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, tại tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Bộ Y tế lý giải, với chủ trương hai cơ sở là một thể thống nhất, đồng bộ, liên hoàn với chất lượng chuyên môn hạng đặc biệt, chuyên sâu, kỹ thuật cao, Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức được đầu tư xây dựng với thiết bị mới, hiện đại, thậm chí hơn cả Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cử luân phiên nhân lực có trình độ chuyên môn cao làm nòng cốt tại cơ sở 2; còn khối chuyên môn dùng chung, hỗ trợ phục vụ và hành chính làm việc song song cho cả hai cơ sở.

Nếu không được xếp cấp và hạng tương đương với cơ sở Hà Nội, theo Bộ Y tế, sẽ dẫn đến việc Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức chỉ là cơ sở cấp cơ bản và chỉ tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, không thực hiện được giảm tải cho cơ sở chính cũng như cạnh tranh, thu hút người bệnh trực tiếp đến các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức khi không tương đương về hạng sẽ dẫn đến chênh lệch về phụ cấp đối với các cán bộ lãnh đạo khoa phòng, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý làm việc của người lao động do bị coi là đang làm việc cơ sở có hạng thấp hơn.

Dự thảo cũng đề xuất Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được lựa chọn hạch toán tài chính độc lập hoặc phụ thuộc giữa cơ sở 2 với bệnh viện tại Hà Nội.

Trường hợp cơ sở 2 hạch toán phụ thuộc với bệnh viện cơ sở chính tại Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được thực hiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội Hà Nội.

Cũng tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất được chuyển người bệnh trực tiếp giữa Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức với hai bệnh viện tại Hà Nội. Không phải ký hợp đồng giữa cơ sở 2 với bệnh viện ở Hà Nội khi thực hiện việc chuyển người bệnh hoặc chuyển mẫu bệnh phẩm của người bệnh để thực hiện dịch vụ cận lâm sàng, chuyển giao kỹ thuật.

Cơ sở 2 được áp dụng theo giá do cấp có thẩm quyền phê duyệt cho Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nội.

Song song với đó, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được tổ chức mua sắm, đấu thầu thuốc, thiết bị y tế, hóa chất, hàng hoá, dịch vụ để phục vụ hoạt động cho cả hai cơ sở và được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá hợp đồng mà bệnh viện đã ký với nhà cung cấp.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phép điều chuyển thuốc, thiết bị y tế, hóa chất, hàng hoá, dịch vụ giữa hai cơ sở để phục vụ hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra hệ thống camera an ninh đã lắp đặt xong tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (Ảnh: Thái Bá).

Hỗ trợ chi phí đặc thù cho giai đoạn 2026-2028 từ khi đi vào hoạt động đến khi tự đảm bảo được chi phí thường xuyên cũng được nêu tại dự thảo. Cụ thể, chi phí thuê nhà lưu trú cho viên chức, người lao động luân phiên từ Hà Nội đến Ninh Bình để làm việc với mức hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng/tháng/người.

Chi phí vận chuyển, đi lại hàng ngày cho viên chức, người lao động giữa 2 cơ sở (cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình) với mức hỗ trợ tối đa 3,6 triệu đồng/xe 45 chỗ/ngày.

“Trong giai đoạn đầu vận hành Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số lượng viên chức, người lao động thường trực và lưu trú dài ngày lớn, trong khi điều kiện sinh hoạt còn hạn chế. Vì vậy, cần hỗ trợ chi phí nhà ở để bảo đảm đời sống và ổn định nhân lực, nhất là đối với lực lượng luân chuyển làm việc theo hình thức đi về cuối tuần”, Bộ Y tế nêu quan điểm.

Bộ Y tế tính toán, việc triển khai thực hiện nghị quyết phát sinh thêm kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để bảo đảm thực hiện. Trong đó, tổng đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ dự kiến trên 1.150 tỷ đồng trong 3 năm.