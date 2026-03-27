Đề nghị tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục trưởng C10

Công an tỉnh Hưng Yên đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc xét đề nghị khen thưởng đối với một số tập thể, cá nhân theo quy định hiện hành.

Việc lấy ý kiến căn cứ Điều 44 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 5 Thông tư 04/2024/TT-BCA của Bộ Công an về công khai các trường hợp được xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng C10, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên (ẢNH: C10).

Theo danh sách công bố, Công an tỉnh đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10 - Bộ Công an), nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Đơn vị cũng đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho tập thể Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Ngoài ra, 3 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, gồm Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5; Thiếu tá Nguyễn Duy Nghĩa, trinh sát viên Phòng 5; và Đại úy Phạm Văn Lâm, điều tra viên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên.

Ý kiến đóng góp của nhân dân về các đề nghị khen thưởng được tiếp nhận qua hòm thư:tobientapcahungyen@gmail.com trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng, ngày 23/3.