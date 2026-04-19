Đàn cò nhạn quý hiếm xuất hiện ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/4, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang thực hiện bảo tồn đàn cò nhạn (còn gọi là cò ốc) quý hiếm được phát hiện di cư về cánh đồng thuộc địa bàn phường Tuy Hòa (Phú Yên cũ).

Thời gian qua, trên địa bàn phường Tuy Hòa ghi nhận một đàn cò nhạn khoảng 1.000 con đã di cư đến cánh đồng vào ban ngày để tìm kiếm thức ăn và đêm đến cả đàn di chuyển lên các khu rừng để nghỉ ngơi.

Đàn cò nhạn quý hiếm xuất hiện trên cánh đồng ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Quân Nguyễn).

Trước thông tin có một số đối tượng sử dụng bẫy để bắt đàn cò này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Sơn Hòa (quản lý địa bàn phường Tuy Hòa, phường Bình Kiến) tăng cường bảo vệ tại khu vực đàn cò di cư, tìm kiếm thức ăn và trú ngụ vào ban đêm.

Cơ quan kiểm lâm đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về quản lý, bảo vệ động vật có tên trong Sách đỏ; không để xảy ra tình trạng săn bắn, bắt, bẫy… đàn cò nhạn này; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, giết, nhốt, vận chuyển, tàng trữ liên quan đến động vật thuộc danh mục quý hiếm.

Cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm hành vi săn bắt đàn cò quý hiếm này (Ảnh: Quân Nguyễn).

Sự xuất hiện của đàn cò đã thu hút nhiều người dân đến cánh đồng để chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Cò nhạn là loại động vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam, có tên khoa học là Anastomus oscitans, thuộc họ diệc, bộ hạc, ở bậc R (cực kỳ quý hiếm). Cò nhạn thường xuất hiện ở các nước khu vực Nam Á và Đông Nam Á.