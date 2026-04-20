Đắk Lắk tiếp nhận 12 công dân trở về từ Campuchia

Ngày 20/4, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã giao Công an tỉnh tiếp nhận 12 công dân của địa phương từ Campuchia về nước.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia có công điện về việc bàn giao công dân Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) - Banteay Chakrei (tỉnh Prey Veng, Campuchia). Trong số các công dân được bàn giao, có 12 người trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Các công dân được tiếp nhận từ Campuchia trở về nước (Ảnh: Báo Đắk Lắk).

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, sau khi đưa công dân về nước, Công an tỉnh sẽ phối hợp điều tra và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động lôi kéo công dân Việt Nam với chiêu trò “tìm việc làm trên mạng” và xuất cảnh sang làm việc tại các “trung tâm lừa đảo trực tuyến” tại Campuchia.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về những thủ đoạn của hoạt động mua bán người; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của người dân để tự bảo vệ mình và người thân; chủ động phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm mua bán người.