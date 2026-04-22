Cứu hộ 2 cá thể gấu, đặt tên là Chim vàng anh và Cúc cu

Chiều 22/4, ông Bạch Quốc Dũng, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, cho biết đơn vị đã phối hợp Tổ chức Động vật châu Á và các cơ quan liên quan cứu hộ, đưa 2 cá thể gấu về chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (thành phố Huế).

Hai cá thể gấu nuôi nhốt nêu trên do một hộ gia đình tại xã Quang Đồng tự nguyện chuyển giao. Đây là kết quả sau gần một năm kiên trì vận động của Tổ chức Động vật châu Á và các cơ quan chức năng tại Nghệ An.

Với kết quả này, các cơ quan liên quan ghi nhận địa bàn Hạt Kiểm lâm Yên Thành (Nghệ An) chính thức không còn gấu nuôi nhốt. Cả 2 cá thể gấu này đều là gấu ngựa cái (Ursus thibetanus) trên 20 năm tuổi. Mỗi cá thể nặng khoảng 90kg, được gắn chip quản lý từ năm 2005.

Hai cá thể gấu ngựa sau khi cứu hộ được đặt tên là Chim vàng anh (Oriole) và Cúc cu (Cuckoo). Theo đại diện Tổ chức Động vật châu Á, việc đặt tên không chỉ nhằm nhận diện mà còn như một lời chào đón 2 con gấu bước vào hành trình hồi phục tại Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam.

Cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt hơn 20 năm trước khi được cứu hộ (Ảnh: Đại Thắng).

Các cá thể gấu được gây mê và đưa vào lồng vận chuyển chuyên dụng, di chuyển quãng đường gần 500km, dự kiến tới Vườn Quốc gia Bạch Mã vào tối muộn cùng ngày.

Đây là chuyến cứu hộ thứ 3 trong năm của Tổ chức Động vật châu Á. Tính đến nay, tổ chức đã cứu hộ 297 cá thể gấu tại Việt Nam. Theo đánh giá của tổ chức này, cả nước vẫn còn khoảng 150 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trong các hộ gia đình.