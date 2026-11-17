Ngày 17/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị này đã thực hiện đủ các điều kiện để có thể xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử, nếu dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Cục CSGT lấy dẫn chứng, đơn cử như việc kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ gồm các bước sau: Lực lượng CSGT tổ chức kiểm tra nồng độ cồn trong cơ thể người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; Thực hiện việc đo nồng độ cồn qua thiết bị kỹ thuật đo nồng độ cồn bằng hơi thở.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn với một tài xế (Ảnh: Trần Thanh).

Sau đó, người được kiểm tra thông tin về nhân thân, địa chỉ, phương tiện đang điều khiển, hoặc CSGT chỉ cần kiểm tra mã định danh cá nhân của người được kiểm tra nồng độ cồn. Nếu có vi phạm, người vi phạm công nhận kết quả đo trên máy (CSGT in kết quả từ máy cho người vi phạm nắm bắt).

Tiếp đó, dữ liệu từ máy đo nồng độ cồn được chuyển vào hệ thống; Toàn bộ quá trình làm việc được ghi nhận bằng camera nghiệp vụ và chuyển vào hệ thống, CSGT không phải lập biên bản vi phạm hành chính mà CSGT có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính căn cứ vào mức độ vi phạm nồng độ cồn theo quy định của pháp luật.

Cuối cùng, người vi phạm nộp phạt vi phạm hành chính thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Toàn bộ quá trình làm việc được ghi nhận bằng camera nghiệp vụ và chuyển vào hệ thống (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, trong trường hợp phương tiện không cần phải xác minh (chính chủ hoặc chứng minh được chủ xe), nếu có người thân của người vi phạm đủ điều kiện điều khiển phương tiện tới nơi xử lý vi phạm, CSGT sẽ bàn giao phương tiện trả cho chủ xe.

"Quy trình này giúp người vi phạm hoàn toàn thực hiện trên ứng dụng điện tử do Bộ Công an cung cấp mà không phải đi tới trụ sở CSGT nơi sinh sống hoặc nơi phát hiện vi phạm, nhất là với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát", vị đại diện Cục CSGT nói thêm.