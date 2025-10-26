Công ước Hà Nội: Mở ra giai đoạn mới trong hợp tác chống tội phạm mạng

Chiều 26/10, tại họp báo quốc tế kết thúc Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết kết quả quan trọng nhất của sự kiện này là Việt Nam đã cùng các quốc gia thành viên bảo đảm điều kiện để công ước có thể sớm được phê chuẩn và thực thi.

Góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam

Ông Vũ cho hay công ước chỉ có hiệu lực khi đạt tối thiểu 40 chữ ký để phê chuẩn, nhưng trong 2 ngày qua, sự kiện do Việt Nam đăng cai đã thúc đẩy 72 quốc gia ký kết.

Đây là bước tiến vượt trội, tạo tiền đề quan trọng để công ước sớm được phê chuẩn, đi vào triển khai thực tế, góp phần hình thành một cơ chế hợp tác toàn cầu chặt chẽ hơn trong phòng, chống tội phạm mạng, theo ông Vũ.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin tại họp báo (Ảnh: TTXVN).

Bên cạnh đó, việc tổ chức hội nghị cấp cao và các hội thảo chuyên đề bên lề cũng mang lại nhiều kết quả thiết thực, với nhiều ý kiến đánh giá cao vai trò của hợp tác quốc tế và sự cần thiết phải đưa công ước vào thực thi nhanh chóng trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng phức tạp, lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Ông Vũ cho rằng việc đăng cai tổ chức thành công sự kiện này tại một quốc gia đang phát triển như Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt. Điều đó thể hiện nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong hỗ trợ nâng cao năng lực cho các quốc gia đang phát triển, góp phần thu hẹp khoảng cách số và tăng cường khả năng ứng phó với tội phạm mạng.

Việt Nam không chỉ đóng vai trò là nước chủ nhà chu đáo, chuyên nghiệp, mà còn thể hiện tinh thần hợp tác, sẻ chia và học hỏi.

Thông qua các phiên thảo luận và trao đổi, Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế đã đặt nền móng cho các chương trình đào tạo, chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm, tạo tiền đề để trong thời gian tới tăng cường hợp tác và cùng phát triển vì một không gian mạng an toàn, công bằng và bền vững cho tất cả các quốc gia.

Ông Vũ nhấn mạnh Lễ mở ký Công ước Hà Nội góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam. Hà Nội không chỉ là thành phố vì hòa bình mà còn là điểm hội tụ của cam kết quốc tế cùng đương đầu với thách thức chung của nhân loại.

"Sự kiện này thể hiện rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước ta: Việt Nam không chỉ tham gia mà còn dẫn dắt, định hình các vấn đề quan trọng trên diễn đàn đa phương", Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Thay mặt Ban tổ chức, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng khẳng định sự kiện đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả vượt ngoài mong đợi.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, thông tin tại họp báo (Ảnh: TTXVN).

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, lễ mở ký đã đón hơn 2.500 đại biểu đến từ 110 đoàn quốc gia, 150 tổ chức quốc tế, khu vực và tư nhân, cùng hơn 50 cơ quan nghiên cứu.

Theo ông Tùng, đây là con số vượt xa dự đoán của Ban tổ chức, thể hiện sự quan tâm sâu rộng và thực chất của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam - quốc gia lần đầu tiên đăng cai một lễ mở ký công ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc.

Cùng với đó, sự kiện cũng thu hút sự tham gia của hơn 400 phóng viên đến từ 189 cơ quan báo chí trong và ngoài nước, góp phần truyền tải đầy đủ, nhanh chóng và toàn diện các hoạt động của lễ mở ký và hội nghị tới công chúng.

Đặc biệt, chương trình được truyền hình trực tiếp trên hệ thống Web TV của Liên Hợp Quốc bằng 6 ngôn ngữ chính thức, giúp mở rộng phạm vi tiếp cận tới các quốc gia thành viên và cơ quan của Liên Hợp Quốc.

Kết quả nổi bật nhất theo Thứ trưởng Bộ Công an là 72 quốc gia đã ký kết công ước trong 2 ngày 25-26/10, trong đó 64 quốc gia ký ngay tại phiên toàn thể.

Theo ông Tùng, sự hưởng ứng rộng rãi này cho thấy tầm ảnh hưởng toàn cầu của công ước, bao phủ đều các khu vực địa lý, từ 19 nước châu Á - Thái Bình Dương, 21 quốc gia châu Phi, 19 quốc gia Liên minh châu Âu đến 12 quốc gia khu vực Mỹ Latin.

Đây cũng là một trong những lễ mở ký công ước lớn nhất trong vòng 10 năm qua.

Đưa các cam kết đi vào thực tiễn

Việc tổ chức sự kiện thành công chỉ là bước khởi đầu. Các đại biểu quốc tế đều đặt vấn đề rằng việc thực thi Công ước Hà Nội, đưa các cam kết đi vào thực tiễn mới là điều quan trọng.

Về vấn đề này, ông Vũ cho biết cùng với các quốc gia đã ký kết Công ước Hà Nội, Việt Nam cam kết sớm hiện thực hóa các cam kết của công ước, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn.

Theo ông Vũ, việc Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện thể hiện cam kết rất mạnh mẽ của một nước đang phát triển đã dám đương đầu với thách thức lớn của nhân loại. Tinh thần này sẽ truyền cảm hứng và cổ vũ các quốc gia khác.

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo cấp cao "Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng: Cách tiếp cận quốc gia khi thực hiện Công ước" (Ảnh: TTXVN).

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cho biết có một điều khoản rất quan trọng là các quốc gia sẽ tăng cường chia sẻ thông tin 24/7, có nghĩa là đầu mối an ninh mạng của các nước sẽ phối hợp chặt chẽ cả về thể chế luật pháp và cả về thực thi.

Ông Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), cho hay giai đoạn tiếp theo, Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện vai trò là một quốc gia có trách nhiệm trong việc thực thi, bảo vệ quyền con người trên không gian mạng, xây dựng không gian mạng an toàn, là môi trường thúc đẩy sự phát triển.

Ông Minh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng Liên Hợp Quốc để các quốc gia để sớm đưa các nội dung trong Công ước Hà Nội vào cuộc sống hàng ngày, để người dân, doanh nghiệp, người dùng trên không gian mạng đều chung tay thực hiện hiệu quả công ước này.