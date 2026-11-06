Sáng 6/11, tại hội nghị thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, cho biết sau khi nhận thông tin phản ánh về việc "mua khâu nhục nhận được xương, bì lợn", Chi cục đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 16 khu vực Long Biên vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Theo ông Hùng, hiện vụ việc đã được chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ. Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ thông tin đến người dân và cơ quan báo chí.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, trả lời báo chí (Ảnh: Vương Vân).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết phản ánh về chất lượng sản phẩm khâu nhục đóng hộp ở Lạng Sơn. Một số người cho rằng sản phẩm nhận được không giống hình ảnh, thông tin được quảng cáo, giới thiệu khi mua hàng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và niềm tin của khách hàng.

Một số tài khoản cho biết sau khi mua sản phẩm về sử dụng, họ phát hiện bên trong hộp chủ yếu là xương chân giò, bì lợn, không giống hình ảnh quảng cáo và không đáp ứng kỳ vọng ban đầu.

Sau khi xuất hiện những thông tin trên, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận thương mại nếu có.

Một số người phản ánh sản phẩm khâu nhục đóng hộp không giống như quảng cáo (Ảnh: Anh Tuấn).

Ngày 24/10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thông tin các đội quản lý thị trường trên địa bàn đã tiến hành rà soát, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh khâu nhục đóng hộp sau khi xuất hiện những phản ánh về chất lượng sản phẩm trên mạng xã hội.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, Đội Quản lý thị trường số 7 đã tiến hành rà soát, xác minh một số cơ sở sản xuất, kinh doanh khâu nhục đóng hộp tại xã Thất Khê và xã Tràng Định.

Trong quá trình làm việc, chủ các cơ sở đã cung cấp thông tin, tài liệu chứng minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa sản phẩm do cơ sở sản xuất với sản phẩm được phản ánh trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng tiến hành đối chiếu nhãn hàng hóa, dấu hiệu nhận diện thương hiệu, logo, kiểu dáng bao bì, mã truy xuất nguồn gốc và các thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng kiểm tra các bài đăng bán hàng, hoạt động giao dịch thực tế của cơ sở trên nền tảng mạng xã hội nhằm xác định nguồn gốc, xuất xứ và làm rõ những nội dung người tiêu dùng phản ánh.

Kết quả rà soát, xác minh và đối chiếu các chứng cứ thu thập được cho thấy lực lượng quản lý thị trường chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc gian lận về quy cách, chất lượng sản phẩm hoặc lừa dối khách hàng tại một số cơ sở.

Sau quá trình làm việc, các Đội Quản lý thị trường số đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong hoạt động thương mại, đồng thời yêu cầu các cơ sở ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm...