Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Côte d'Ivoire thăm mô hình phát triển nông nghiệp tại Cần Thơ

Sáng 25/8, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d'Ivoire Patrick Achi đã thăm, làm việc tại Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An - chuyên sản xuất, xuất khẩu các loại gạo sạch, gạo hữu cơ và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Caseamex), Khu Công nghiệp Trà Nóc - doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d’Ivoire Patrick Achi thăm cánh đồng trình diễn giống lúa triển vọng vụ Hè - Thu 2026 (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 26/8 của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d'Ivoire.

Nông sản là một trong những động lực chính của quan hệ thương mại Việt Nam - Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire hiện là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ 3 của Việt Nam còn Việt Nam nhập khẩu hạt điều, bông và một số loại nguyên liệu từ Côte d'Ivoire.

Trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt là lúa gạo, một số doanh nghiệp Việt Nam đã trực tiếp xây dựng mạng lưới xuất khẩu tại Côte d'Ivoire, trong đó có Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An. Trung An đã có khoảng 18 năm kinh nghiệm xuất khẩu gạo và sản phẩm từ gạo. Công ty hiện đã hình thành chuỗi sản xuất, chế biến lúa gạo theo hướng hiện đại, khép kín và ứng dụng công nghệ cao.

Tại công ty, đoàn đã tìm hiểu quy trình sản xuất, chế biến và kinh doanh lúa gạo của doanh nghiệp; tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm gạo và sản phẩm chế biến từ gạo.

Việc đoàn công tác tới khảo sát quy trình chế biến với các công nghệ tiên tiến cùng những sản phẩm gạo nổi bật của công ty phù hợp với mong muốn của Côte d'Ivoire trong học tập kinh nghiệm về tăng sản lượng và phát triển chế biến gạo.

Hiện sản lượng lúa gạo của Việt Nam đạt khoảng 45 triệu tấn/năm, trong khi Côte d'Ivoire khoảng 2 triệu tấn, dù diện tích hai nước tương đương.

Tại Cần Thơ, Đoàn công tác đã thăm cánh đồng trình diễn giống lúa triển vọng vụ Hè - Thu 2026.

Trong sáng 25/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Côte d'Ivoire Patrick Achi đã thăm, làm việc tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Caseamex).

Chủ tịch Quốc hội Côte d'Ivoire cho biết châu Phi là thị trường giàu tiềm năng, mở ra nhiều cơ hội để các sản phẩm, công nghệ Việt Nam từng bước tiếp cận và hiện diện tại đây. Trong bối cảnh đó, Côte d'Ivoire có thể trở thành điểm đến đáng chú ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, đầu tư và xây dựng chuỗi giá trị tại châu Phi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire Patrick Achi đến thăm, làm việc với Công ty Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội Côte d'Ivoire cho biết sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thúc đẩy trao đổi với các cơ quan chức năng hai nước nhằm đưa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai bên phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Trong lĩnh vực thủy sản, Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi kỳ vọng không chỉ xuất khẩu cá, sản phẩm sang Côte d'Ivoire, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đầu tư trang thiết bị, chuyển giao công nghệ để Côte d'Ivoire đảm bảo an ninh lương thực.

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Caseamex) là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sản phẩm chủ lực của công ty là cá tra (gồm cá tra philê đông lạnh và nhiều sản phẩm chế biến giá trị gia tăng), được xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Côte d'Ivoire đã mở ra những triển vọng mới, tạo cầu nối quan trọng thúc đẩy giao thương, hợp tác kinh tế và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực nông - thủy sản.