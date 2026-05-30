Chính quyền 2 cấp mang lại diện mạo mới trong quản lý và phục vụ người dân

Sáng 30/5, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, đặc biệt là mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đây là cột mốc quan trọng nhằm đánh giá toàn diện hiệu năng của bộ máy mới sau một năm triển khai sáp nhập và thí điểm tinh gọn, chuyển đổi từ mô hình quản lý phân tán sang quản trị trực tiếp, bỏ cấp huyện làm tầng nấc trung gian.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết sau một năm triển khai, TP Cần Thơ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hoàng Duật).

Tinh gọn bộ máy, chuyển đổi quản lý

Theo báo cáo, thành phố đã thực hiện sắp xếp lại hệ thống đồng bộ, chuyển đổi thành công từ mô hình quản lý phân tán sang cơ chế quản trị trực tiếp giữa cấp thành phố và 103 xã, phường cùng gần 1.900 ấp, khu vực. Điều này đã giảm đáng kể các đầu mối hành chính trung gian và thiết lập lại quy trình phối hợp cũng như cơ chế chịu trách nhiệm rõ ràng hơn.

Thành phố đã tiếp nhận, bố trí gần 3.300 người hoạt động không chuyên trách về các xã, phường mới, đồng thời chi trả hơn 960 tỷ đồng để giải quyết chế độ dôi dư cho 1.039 trường hợp. Để chia sẻ áp lực cho cơ sở, thành phố cũng đã điều động, luân chuyển và biệt phái 280 cán bộ, công chức, viên chức về hỗ trợ trực tiếp cho cấp xã.

Ở cấp thành phố, tổng số tổ chức trực thuộc, tương đương cấp phòng của khối Đảng giảm 52 đầu mối; khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giảm 46 đầu mối; cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP giảm 229 đầu mối; cơ quan của HĐND cấp TP giảm 7 đầu mối.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ báo cáo, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Duật).

Thách thức và giải pháp

Dù đạt được nhiều thành tựu, quá trình vận hành vẫn còn những tồn tại. Hạ tầng số và các hệ thống dữ liệu chuyên ngành chưa liên thông đồng bộ hoàn toàn, gây ra tình trạng chậm trễ ở một số hồ sơ liên thông. Khung tổ chức cấp xã hiện nay còn chịu áp lực lớn do chưa đủ linh hoạt trước sự phân hóa về đặc thù địa bàn (đô thị, nông thôn, ven biển, dân số đông...).

Cơ chế tài chính và định mức biên chế chưa theo kịp với khối lượng công việc tăng đột biến tại cấp xã, đòi hỏi cần tiếp tục có sự điều chỉnh, hướng dẫn thống nhất từ Trung ương.

Ban Thường vụ Thành ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua phương châm “6 rõ” (rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm) và tăng cường phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn để sát sao với cơ sở.

Trên nền tảng chuyển đổi số, TP đã đẩy mạnh hạ tầng số dùng chung và hình thành các Tổ công nghệ số cộng đồng, tạo bước chuyển quan trọng từ xử lý hồ sơ giấy sang môi trường số hóa.

Về nhân sự, mặc dù mặt bằng đào tạo của đội ngũ tương đối cao, nhưng vẫn thiếu hụt cán bộ có kinh nghiệm xử lý các hồ sơ phức tạp và kỹ năng số. Tình trạng thừa thiếu cục bộ vẫn tồn tại; nhiều nơi cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, chịu áp lực lớn về thời hạn và trách nhiệm pháp lý.

Để khắc phục, thành phố đã thực hiện điều động, tăng cường cán bộ từ cấp thành phố về cấp xã để hỗ trợ xử lý các vụ việc khó, đồng thời đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng tập trung vào các kỹ năng thực thi còn thiếu.

Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ Phạm Thị Phượng báo cáo, đóng góp ý kiến tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Duật).

Ngoài ra, hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc liên thông thủ tục giữa cấp TP và các sở, ngành, dẫn đến tình trạng chậm trễ trong việc số hóa dữ liệu.

Điều kiện đảm bảo hoạt động như phương tiện công tác, trụ sở làm việc tại một số nơi còn thiếu thốn và chưa được xử lý dứt điểm, kết hợp với các bất cập về cơ chế tiền lương, phụ cấp cho cán bộ trong giai đoạn chuyển đổi đã tạo ra những áp lực nhất định.

Trong thời gian tới, TP xác định sẽ tập trung rà soát và hoàn thiện mô hình, ưu tiên tăng cường nguồn lực cho cấp xã, đồng thời tích cực kiến nghị Trung ương tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế biên chế và ngân sách để mô hình hai cấp vận hành hiệu quả và bền vững hơn.