Cát đỏ trên cao tràn xuống vùi lấp mặt đường ở Lâm Đồng

Ngày 5/6, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phan Rí Cửa (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) cho biết, mưa lớn kèm gió lốc xảy ra trên địa bàn đã gây sạt lở đất tại khu vực đồi Triền Tân Phú, thuộc thôn Phú Thủy, xã Phan Rí Cửa.

Cát đỏ từ trên cao tràn xuống đường do mưa lớn (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, cơn dông kèm lốc, sét xảy ra vào chiều 4/6 làm đất trên sườn đồi bị ngấm nước, suy yếu kết cấu và sạt xuống phía dưới.

Tại hiện trường, một lượng lớn đất, cát đỏ từ trên đồi tràn xuống đường ĐT716, phủ kín đoạn đường dài khoảng 30m. Nhiều vị trí cát chất thành lớp dày hơn 20cm, lấp gần hết mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an cùng phương tiện cơ giới đến hiện trường để san gạt, di dời đất đá, cát đỏ khỏi mặt đường, đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân.

Cát đỏ tràn xuống, vùi lấp mặt đường làm giao thông qua khu vực bị gián đoạn (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo ghi nhận, đây là lần thứ 2 trong vòng hơn một tuần khu vực đồi Triền Tân Phú xảy ra sạt lở sau các đợt mưa lớn.

Trước đó, như Dân trí thông tin, ngày 28/5, mưa lớn cũng khiến taluy dương dài khoảng 40m tại vị trí này bị sạt lở. Đất, cát đỏ từ trên đồi tràn xuống vùi lấp khoảng 30m mặt đường ĐT716, gây cản trở giao thông. Ngoài ra, một lượng lớn cát đỏ còn tràn xuống khu vực nghĩa trang phía dưới, vùi lấp nhiều ngôi mộ.

Hiện chính quyền xã Phan Rí Cửa tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, đồng thời rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai biện pháp ứng phó trong mùa mưa năm nay.