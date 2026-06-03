Người dân ở Lâm Đồng nhận lại hơn 400 triệu đồng chuyển nhầm qua ngân hàng

Ngày 3/6, Công an phường Phú Thủy, Lâm Đồng, đã phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ một người dân nhận lại 415 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.

Trước đó, ông N.T.K. (SN 1972, trú phường Phú Thủy) thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng MB Bank để thanh toán trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, do sơ suất khi nhập số tài khoản, ông K. đã chuyển nhầm 415 triệu đồng vào một tài khoản tại ngân hàng Vietcombank.

Công an phường Phú Thủy hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển nhầm (Ảnh: Trần Nguyên).

Phát hiện sự việc, ông K. đến Công an phường Phú Thủy trình báo và đề nghị hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Thủy xác minh, phối hợp với ngân hàng Vietcombank làm rõ chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là bà T.T.T., hiện cư trú tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội.

Công an phường Phú Thủy sau đó phối hợp với Công an xã An Khánh làm việc, tuyên truyền, vận động bà T.T.T. hoàn trả số tiền đã nhận nhầm theo quy định của pháp luật. Hiện, ông K. đã nhận lại đầy đủ số tiền 415 triệu đồng.