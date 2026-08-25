Bộ Công an thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tại Tây Ninh

Ngày 24/8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tại Tây Ninh. Đây là cơ sở giáo dục nội trú dành cho học sinh khu vực Đông Nam Bộ, hướng đến hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, trao Quyết định thành lập Trường Tiểu học, THCS, THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân IV cho Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Dự lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số 01 của Bộ Công an; ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh, đại diện các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các sở, ngành của tỉnh cùng cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Theo Bộ Công an, đây là mô hình giáo dục chuyên biệt, nhằm tạo điều kiện học tập, rèn luyện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân IV của Bộ Công an cho Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh. Dịp này, Thượng tướng Phạm Thế Tùng trao tặng trường một phòng học tin học.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, tặng quà cho các em học sinh Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tại Tây Ninh.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết, việc thành lập nhà trường thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện chính sách an sinh xã hội; đồng thời góp phần giải quyết từ sớm, từ xa những vấn đề xã hội ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, củng cố "thế trận lòng dân".

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, cùng Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh, đại diện các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tham quan phòng học dành cho học sinh.

Trường đặt tại số 123 đường Trường Chinh, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, phục vụ học sinh trên toàn khu vực Đông Nam Bộ.

Để kịp đưa trường vào hoạt động trong năm học mới, Công an tỉnh Tây Ninh đã cải tạo cơ sở vật chất, lắp đặt trang thiết bị, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy, công tác tuyển sinh và các điều kiện sinh hoạt nội trú.

Đến nay, các hạng mục như phòng học, phòng chức năng, thư viện, phòng STEAM, khu nội trú cùng các trang thiết bị cơ bản đã được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Ngoài cải tạo cơ sở vật chất, Công an tỉnh Tây Ninh còn mua sắm đồng bộ trang thiết bị phục vụ hoạt động của nhà trường, gồm giường ngủ, bàn ghế, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, thiết bị bếp ăn và vật dụng sinh hoạt cho học sinh.

Vị trí Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh (Đồ họa: An Huy).