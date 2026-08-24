Tây Ninh trục xuất 14 người nước ngoài lưu trú quá hạn, lao động trái phép

Qua kiểm tra và xác minh, Công an tỉnh Tây Ninh xác định 14 người Bangladesh nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch. Sau khi nhập cảnh, những người này làm việc tại nhiều nơi rồi đến xã Mỹ Hạnh, tạm trú quá thời hạn cho phép.

14 công dân Bangladesh bị trục xuất (Ảnh: C.A.).

Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 công dân Bangladesh.

Ngoài phạt tiền, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trục xuất 14 công dân nước ngoài vi phạm.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, việc xử lý các trường hợp vi phạm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú, lao động và hoạt động tại Việt Nam.