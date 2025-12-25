Bí thư Hà Nội: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải ra sản phẩm cụ thể

Ngày 25/12, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội đã tổ chức tiếp sóng Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời tổ chức hội nghị hành động thực hiện Nghị quyết 57 - Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Trước khi diễn ra hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng lãnh đạo thành phố, các đại biểu đã tham quan triển lãm tại điểm cầu Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, đối với TP Hà Nội, 9 nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định bao trùm toàn diện những vấn đề cốt lõi mà thành phố phải tập trung triển khai trong thời gian tới.

Đây đều là những nhiệm vụ khó, đòi hỏi các giải pháp căn cơ, bài bản, có tính đột phá và cần được thực hiện với tinh thần kiên trì, quyết liệt nếu không sẽ rất khó đạt được kết quả như mục tiêu đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tham quan triển lãm (Ảnh: Viết Thành).

Trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy đặt ra yêu cầu rõ ràng đối với các cơ quan Nhà nước của TP Hà Nội, các sở, ngành, địa phương và đội ngũ chuyên gia tham gia Ban Chỉ đạo 57 thành phố phải xác định đúng và trúng các khâu đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thủ đô.

Ông phân tích, việc Hà Nội dành 4% ngân sách (tương đương hơn 9.000 tỷ đồng) để đầu tư cho các danh mục đã được xác định không có nghĩa là Nhà nước làm thay doanh nghiệp hay xã hội.

Ngược lại, khoản đầu tư này thể hiện rõ vai trò “Nhà nước kiến tạo và phát triển”, trong đó Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tạo động lực, mở đường và thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách cùng tham gia,...

Từ đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành phải thay đổi tư duy tiếp cận, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển.

Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi địa phương và từng vị trí công tác phải chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, trong đó xác định rõ nội dung đột phá, sáng tạo mà mình đăng ký thực hiện với Ban Chỉ đạo 57 thành phố.

Chương trình hành động phải gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, có mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể và sản phẩm đầu ra đo đếm được.

Bí thư Thành ủy cho biết, Ban Chỉ đạo 57 thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và đồng hành cùng các cấp, các ngành trong quá trình triển khai.

Những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố phải được xử lý kịp thời, quyết liệt; còn đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc cần cơ chế đặc thù, Hà Nội sẽ chủ động báo cáo Trung ương để xin ý kiến chỉ đạo và tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Thanh Hải).

Ông kỳ vọng, Hà Nội sẽ có cách tiếp cận mới và hành động mạnh mẽ hơn, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trên ba trụ cột: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

Để làm được điều này, ông cho rằng thành phố cần khuyến khích và hình thành nhiều ý tưởng mới, nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và nhanh chóng đưa các kết quả vào thực tiễn đời sống.

Trọng tâm là phát triển các giải pháp phục vụ cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Song Bí thư Thành ủy lưu ý, mục tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao nhất trên môi trường điện tử đòi hỏi phải có lộ trình rõ ràng và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của từng ngành, từng cấp. Đây là nhiệm vụ lâu dài nhưng phải được triển khai ngay, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao,...