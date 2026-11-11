Chung cư CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội), một trong 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh, đang gây xôn xao dư luận khi bị phát hiện xây dựng vượt quy hoạch nghiêm trọng, khiến hàng trăm hộ dân đứng trước nguy cơ phải di dời.

Theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt năm 2008, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ gồm hai khối nhà 31 tầng, hai tầng hầm, cung cấp 231 căn hộ và 459 phòng khách sạn. Tuy nhiên, thực tế công trình đã "biến hóa" thành ba tòa CT6A, CT6B, CT6C cao 32 tầng, với một tầng hầm liên thông.

Khi hoàn thành, số căn hộ thực tế tại CT6 Kiến Hưng đã tăng vọt lên 1.584 căn, nhiều hơn quy hoạch tới 1.353 căn và hoàn toàn không có phòng khách sạn như dự kiến. Diện tích xây dựng khối đế cũng được mở rộng từ 5.586m2 lên 6.071m2.

Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, các tòa nhà đã có cư dân sinh sống kín các căn hộ. Tuy nhiên, nhiều mảng sơn bên ngoài công trình đã bong tróc, loang lổ, cho thấy dấu hiệu xuống cấp.

Đáng chú ý, tầng 2 và tầng 3 của các tòa CT6A, CT6B, CT6C, vốn được quy hoạch cho hoạt động thương mại, dịch vụ, đã bị chủ đầu tư xây dựng thành các căn hộ để bán cho người dân.

Thống kê cho thấy, có tổng cộng 126 căn hộ phát sinh tại hai tầng này (60 căn tại CT6A, 37 căn tại CT6B và 29 căn tại CT6C), không đúng với chức năng sử dụng đất và công trình theo quy hoạch được phê duyệt. Ngoài ra, tầng 3 còn có khu vực nhà trẻ, và hai tòa CT6B, CT6C có thêm phòng sinh hoạt cộng đồng.

Các căn hộ tại lõi khối đế tầng 2 và tầng 3 có diện tích khoảng 30-50m2, không có ban công, khiến nhiều hộ phải tận dụng hành lang để phơi quần áo và đặt giàn nóng điều hòa. Lối đi nhỏ, nhiều đoạn rẽ nối tiếp nhau tạo thành mạng lưới hành lang phức tạp, trong khi không gian sinh hoạt của cư dân khá chật hẹp.

Anh Đinh Trọng Tuân, cư dân CT6 Kiến Hưng từ năm 2014, bày tỏ lo lắng về khả năng phải di dời. Căn hộ gần 33m2 của anh được mua với giá hơn 800 triệu đồng, và anh đã phải làm thêm gác xép để có đủ không gian sinh hoạt. Anh Tuân mong muốn cơ quan chức năng sớm có phương án xử lý rõ ràng, bảo đảm quyền lợi cho người mua nhà.

"Sai phạm thì cần phải xử lý, nhưng người dân cũng đã bỏ tiền tích góp nhiều năm để mua nhà. Nếu phải chuyển đi, mức bồi thường, hỗ trợ cần đủ để chúng tôi có thể tìm được chỗ ở mới. Giá nhà bây giờ cao hơn trước rất nhiều, nếu tính theo giá mua cách đây hơn 10 năm thì khó có thể mua được căn hộ tương tự", anh Tuân chia sẻ.

Ông Kim Diệu Quang (68 tuổi), chủ căn hộ 74,4m2 tại tầng 2 tòa CT6B, nơi gia đình ông đã gắn bó từ những ngày đầu dự án mở bán, cũng bày tỏ sự lo lắng. Căn hộ của ông nằm trong diện rà soát di dời và gia đình được thông tin số tiền bồi thường dự kiến là 4,4 tỷ đồng.

Ông Quang nhấn mạnh sự cần thiết của một kế hoạch cụ thể, rõ ràng bằng văn bản về các chính sách bồi thường, hỗ trợ và thời hạn thực hiện để cư dân có thể chủ động tính toán cuộc sống sau di dời.

Tình trạng quá tải cũng diễn ra tại tầng hầm để xe chung cho cả ba tòa CT6A, CT6B và CT6C, khi diện tích trông giữ xe máy nhanh chóng rơi vào tình trạng chật kín.

Không chỉ các khối chung cư, khu nhà liền kề trong dự án cũng có sự thay đổi lớn so với thiết kế ban đầu. Thay vì 15 căn cao 3 tầng như quy hoạch, khối nhà thấp tầng thực tế xây dựng 38 căn quy mô 5 tầng, tổng diện tích xây dựng hơn 2.473m2. Đáng báo động, phần đất rộng gần 719m2 dành cho trường nhà trẻ, mẫu giáo đã bị sử dụng để xây nhà liền kề và mở đường giao thông.

Theo dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết của thành phố, chính quyền phường Kiến Hưng sẽ kiểm tra thực tế các công trình tại dự án, đối chiếu vị trí, diện tích từng căn hộ và lập danh sách những trường hợp thuộc diện phải chuyển đi.

Việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí kinh phí di dời thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Các hộ dân được quyền chọn nhận tiền, chuyển sang nhà ở tại địa điểm khác hoặc đăng ký mua nhà ở xã hội. UBND phường Kiến Hưng có trách nhiệm thông báo công khai phương án, ghi nhận ý kiến cư dân và theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

Vị trí tòa nhà chung cư CT6 Kiến Hưng (Ảnh: Google Maps).