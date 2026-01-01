10 sự kiện nổi bật của Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc trong năm 2025

Ngày 1/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau đã thông tin 10 sự kiện nổi bật của tỉnh trong năm 2025.

Các sự kiện gồm: Thành lập tỉnh Cà Mau (hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau) và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển; Khởi công, khánh thành các công trình, dự án hạ tầng chiến lược; Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ trọng đại; Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu lần thứ I và Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II; Hoàn thành trước thời hạn chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; Bến Vàm Lũng và khảo cổ Vĩnh Hưng được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; Phát huy tinh thần đại đoàn kết, truyền thống nghĩa tình, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước.

Một góc trung tâm tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Một trong những sự kiện nổi bật nhất, theo chính quyền địa phương, là lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc với tỉnh Cà Mau, ghi dấu sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Cụ thể, ngày 19/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương lần đầu tiên đến đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi), kiểm tra tiến độ tuyến đường vượt biển ra đảo và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phát triển kinh tế biển phải gắn chặt quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền; đồng thời mở cửa ngõ logistics (hoạt động chuyên chở, lưu giữ và cung cấp hàng hóa), đưa nông - thủy sản ra tuyến hàng hải quốc tế, hình thành không gian phát triển mới, khẳng định đây là bước tiến của một Việt Nam khát vọng, hùng cường.

Ngày 20/4/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp về Cà Mau kiểm tra, động viên lực lượng thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, quyết tâm hoàn thành toàn tuyến để tạo động lực phát triển cho đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời thúc đẩy triển khai trục cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và kết nối tới cảng Hòn Khoai.

Vào ngày 28/12/2025, người đứng đầu Chính phủ trực tiếp thị sát khu vực Đất Mũi - Hòn Khoai; kiểm tra thực địa, nghe báo cáo tiến độ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến đường ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Thủ tướng biểu dương tỉnh Cà Mau trong công tác giải phóng mặt bằng với thời gian hoàn thành kỷ lục, cũng như tinh thần làm việc "3 ca, 4 kíp", đồng thời thống nhất với kiến nghị của tỉnh về chủ trương đầu tư các công trình kè, lấn biển và tuyến giao thông kết nối giữa 2 trung tâm tỉnh sau hợp nhất (trung tâm Bạc Liêu cũ và Cà Mau).

Phối cảnh tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, một trong những dự án quan trọng của tỉnh Cà Mau đang triển khai (Ảnh: Huỳnh Hải).

Cũng trong năm 2025, nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về thăm và làm việc với tỉnh Cà Mau nhân một số sự kiện lớn như: Thành lập tỉnh Cà Mau mới; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; Đại hội thi đua yêu nước, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau;...