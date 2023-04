Xô xát nảy lửa, Haaland suýt lao vào đánh nhau với cầu thủ Arsenal

Trong trận "chung kết" Premier League mùa giải 2002/23, Man City đã xuất sắc đánh bại Arsenal với tỷ số 4-1. Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Pep Guardiola rộng cửa vô địch giải đấu khi chỉ còn kém Arsenal 2 điểm và thi đấu ít hơn hai trận.

Erling Haaland suýt nữa lao vào đánh nhau với Ben White (Ảnh: AP).

Mặc dù trận đấu không kịch tính như mong đợi nhưng tính chất căng thẳng vẫn được thể hiện ở những tình huống xô xát của hai đội. Thậm chí, ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, Erling Haaland đã suýt lao vào ẩu đả với hậu vệ Ben White của Arsenal.

Những cầu thủ hai đội cũng tham gia vào cuộc xô xát này nhưng rất may trọng tài Michael Oliver can thiệp kịp thời. Trước đó, Ben White đã tiếp cận Phil Foden. Cặp đôi này "động chân động tay", trước khi Bernardo Silva can thiệp. Haaland không muốn thấy đồng đội chịu thiệt và quyết ăn thua đủ với Ben White.

Thomas Partey và Jack Grealish cũng "ra đòn" với nhau ngay trên sân (Ảnh: The Sun).

Trong trận đấu, cầu thủ của hai đội không ít lần cà khịa nhau. Thomas Partey đã phản ứng sau khi bị Jack Grealish huých vào người ở phút 75. Hai cầu thủ này đã túm áo nhau trên sân. Kết quả, mỗi người phải nhận một thẻ vàng.

Jack Grealish cũng tham gia vào một tình huống tranh cãi khác với Granit Xhaka. Tiền vệ người Thụy Sỹ đã giữ chặt đối thủ trong tình huống Man City được hưởng quả đá phạt lên. Trọng tài Michael Oliver đã gọi hai cầu thủ và nhắc nhở.

Tình huống Granit Xhaka và Jack Grealish tranh cãi trên sân (Ảnh: Daily Mail).

Ben White cũng là nạn nhân trong pha chơi xấu của Man City. Anh đã bị trung vệ Ruben Dias đạp từ phía sau ở cuối trận. Cầu thủ người Bồ Đào Nha phải nhận thẻ vàng vì tình huống chơi xấu này. Tuy nhiên, các cầu thủ Arsenal cho rằng Ruben Dias xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Hai đội đã có màn tranh cãi nảy lửa ngay trên sân sau tình huống này.

Hai đội cũng lao vào nhau sau khi Ruben Dias chơi xấu Ben White (Ảnh: BT Sport).

Sau chiến thắng trước Arsenal, Man City tràn trề hy vọng giành cú ăn ba trong mùa giải này. Họ đã lọt vào bán kết Champions League (gặp Real Madrid) và chung kết FA Cup (gặp Man Utd).