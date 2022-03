Xem ngay PFL MMA Challenger Series tuần 4 trên FPT Play

Trải qua 3 tuần thi đấu, PFL MMA Challenger Series đã đem đến sự hứng khởi cho khán giả yêu võ thuật. Tuần 4 sẽ được tiếp nối bởi các trận đấu hạng lông. 3 cặp đấu sáng giá đang chờ đợi cơ hội được thể hiện.

Reinaldo Ekson chạm trán ẩn số Mike Barnett

Reinaldo Ekson, người đứng thứ 39 trong giới hạng lông tại Brazil, sẽ đối đầu với Mike Barnett, một võ sĩ hạng nhẹ xếp thứ 59, tại Mỹ.

Reinaldo Ekson sở hữu cú đấm thẳng jab vô cùng nguy hiểm với mọi đối thủ (Ảnh: Combat Press).

Ở tuổi 33, Reinaldo Ekson nắm giữ bảng thành tích 17 trận thắng, 5 trận thua. Trong đó, anh có đến 7 chiến thắng bằng khóa siết và chỉ 3 chiến thắng knock out. Reinaldo Ekson là một dạng võ sĩ Brazil điển hình với sở trường nhu thuật và tinh thần thi đấu không biết sợ hãi.

Ở góc đài đối diện là võ sĩ Mike Barnett, tay đấm có thể hình và hạng cân tự nhiên lớn hơn so với Reinaldo Ekson. Sở hữu bảng thành tích 10 trận thắng, 3 trận thua nhưng có đến 7 chiến thắng knock out, sức mạnh của Mike Barnett được xem là một hiện tượng mới trong làng MMA. Sở hữu độ dày của cơ bắp và chiều cao tốt giúp cho Barnett tung được những đòn đánh có lực lớn và từ trên xuống. Điều này tăng tính sát thương cao trong những đòn tấn công của anh. Không những thế, Barnett còn là một võ sĩ có khả năng chịu đựng rất tốt trước các đòn tấn công khi tư thế phòng thủ của anh cũng khá kín kẽ. Đây chính là ưu thế của Barnett so với đối thủ Reinaldo.

Edwin Cooper Jr. so tài tấn công với Troy Lamson

Edwin Cooper Jr. là võ sĩ của lò đào tạo Jackson Wink MMA khét tiếng, nơi đã "sản sinh" ra những tay đấm quái kiệt như Jon Jones, Carlos Condit, Diego Brandao hay Holly Holm...

Edwin Cooper Jr. được xem là chuyên gia của những đòn đá cao đầy uy lực (Ảnh: Combat Press).

Dưới sự dẫn dắt của những HLV lò Jackson Wink, cùng sự chỉ dẫn của những bậc đàn anh như Jon Jones, Edwin Cooper Jr. đã nhanh chóng vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng võ sĩ MMA ở bang New Mexico (Mỹ).

Trong khi đó, Troy Lamson cũng không phải dạng vừa khi là tay đấm thuộc lò luyện Hard Knocks 365, nơi đã đào tạo Kamaru Usman, Aung La N Sang và cả cựu vô địch MMA thế giới gốc Việt Martin Nguyễn.

Đây sẽ là một trận đấu đáng theo dõi và đầy hứa hẹn từ 2 võ sĩ đến từ những phòng tập nổi tiếng đào tạo ra những tay đấm có lối tấn công vũ bão.

Do Gyeom Lee thử tài Boston Salmon

Do Gyeom Lee hiện tại đang xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng các võ sĩ hạng lông xuất sắc nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, gần đây Do Gyeom Lee vừa để thua 1 trận đấu. Mạch thắng-thua của võ sĩ này cũng khá đồng đều dẫn đến việc anh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đưa tên tuổi vươn ra khỏi Hàn Quốc.

"Mỹ nam" của làng võ thuật tổng hợp Hàn Quốc sẽ có lần đầu tiên thi đấu tại môi trường PFL MMA (Ảnh: Asia MMA).

Đối đầu với Do Gyeom Lee là võ sĩ người Mỹ Boston Salmon. Salmon đã có một năm 2021 đầy vất vả khi cả 4 trận đấu được lên lịch của anh đều liên tiếp bị hủy vì nhiều lý do như dịch bệnh hay chấn thương... dẫn đến việc Salmon đã không thể thi đấu nổi 1 trận trong năm vừa qua.

Boston Salmon đang trên đường tìm lại cảm giác thi đấu sau ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 (Ảnh: The Body Lock).

Vì thế đối với cả Gyeom Lee và Salmon, trận đấu tại PFL Challenger Series tuần thứ 4 không chỉ là cơ hội để được trở thành võ sĩ của PFL Championship, đây còn là cơ hội để cả 2 tìm lại cảm giác chiến thắng.

PFL Challenger Series 2022 Week 4 sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play từ 9 giờ ngày 12/03. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp tại website FPT Play.

PFL Challenger Series 2022 Week 4 sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play từ 9 giờ ngày 12/03.