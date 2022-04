Wimbledon quyết định cấm tay vợt Nga và Belarus

Theo thông tin từ Sky Sports, thông báo từ Câu lạc bộ quần vợt Toàn Anh (The All England Club - đơn vị tổ chức Wimbledon) dự kiến được công bố vào cuối ngày hôm nay (theo giờ Anh, 20/4) sẽ cho biết các tay vợt Nga bao gồm nhà vô địch US Open Daniil Medvedev, tay vợt hạng 8 ATP Andrey Rublev, tay vợt hạng 15 WTA Anastasia Pavlyuchenkova, không thể tham dự Wimbledon 2022.

Tay vợt số 2 thế giới, Daniil Medvedev.

Medvedev lọt vào vòng 4 Wimbledon năm ngoái, trong khi Sabalenka đã lọt tới bán kết. Ngoài các tay vợt Nga, các tay vợt người Belarus cũng bị cấm tham dự Wimbledon. Điều đó có nghĩa Victoria Azarenka, tay vợt người Belarus từng hai lần vô địch Australian Open và tay vợt hạng 4 WTA Aryna Sabalenka sẽ không thể tham dự Wimbledon 2022.

Câu lạc bộ quần vợt Toàn Anh đã thảo luận với Chính phủ Vương quốc Anh về việc cho phép các cầu thủ Nga và Belarus thi đấu tại Wimbledon hay không, sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra.

Tháng trước, Bộ trưởng Thể thao Nigel Huddleston đã đề nghị Medvedev và các tay vợt khác của Nga sẽ không được phép thi đấu tại Wimbledon năm nay, trừ khi bằng cách nào đó họ đảm bảo với chính phủ Anh rằng sẽ không ủng hộ nước Nga.

Wimbledon trở thành giải đấu quần vợt đầu tiên đình chỉ đối với các tay vợt người Nga và Belarus, do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Cho đến nay, các vận động viên Nga và Belarus đã được phép tiếp tục thi đấu trong các giải đấu ATP, WTA và ITF miễn là họ thi đấu dưới lá cờ trung lập và không được cử hành quốc ca.

Điện Kremlin hôm nay cho biết lệnh cấm các tay vợt Nga sẽ gây tổn hại cho chính Wimbledon vì năng lực quần vợt của Nga và đó là điều "không thể chấp nhận được".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp rằng: "Nga là một quốc gia mạnh về quần vợt, các giải đấu cấm các tay vợt Nga sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định của họ".

"Để những người thi đấu thể thao bị ảnh hưởng bởi chính trị là điều không thể chấp nhận được. Tôi hy vọng các vận động viên sẽ không bị suy giảm thể lực".

Wimbledon 2022 bắt đầu thi đấu từ ngày 27/6 tới 10/7.