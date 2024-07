Võ sĩ Việt Nam vào chung kết giải Muay hướng đến sân chơi số một thế giới

Các trận đấu bán kết của Road to One (đường đến One Championship) diễn ra tối 28/7, tại TPHCM. Ở vòng bán kết này, Trương Cao Minh Phát sẽ gặp Phan Trọng Quý, ở hạng flyweight (57kg nam).

Đối thủ bỏ cuộc, Trương Cao Minh Phát sớm giành quyền vào chung kết (Ảnh: K.N).

Tuy nhiên, ở buổi kiểm tra cân nặng các vận động viên (VĐV) sáng 27/7, Phan Trọng Quý bỏ cuộc và Trương Cao Minh Phát đương nhiên giành quyền vào chơi trận chung kết (dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới đây).

Cũng ở hạng cân này, võ sĩ có biệt danh "The Red Lion" (sư tử đỏ) Walid Sakhraji (người Morocco) đối đầu với Nguyễn Hào Hiệp ở bán kết, tối 28/7.

Walid Sakhraji (trái) gặp Nguyễn Hào Hiệp ở bán kết hạng 57kg nam (Ảnh: K.N).

Còn ở hạng strawweight (53kg nam), Huỳnh Hoàng Phi gặp Vũ Đại Luật, trong khi Nguyễn Thành Thoan đối đầu với Huỳnh Văn Tuấn. Đây cũng là các trận bán kết của Road to One năm nay.

Ở các cặp đấu hâm nóng cho sự kiện, đáng chú ý có cặp đấu giữa nhà vô địch Muay thế giới năm 2024, hạng 45kg nữ là Huỳnh Hà Hữu Hiếu gặp Nguyễn Thị Lệ Khóa. Ban đầu, Huỳnh Hà Hữu Hiếu dự kiến đối đầu với Hoàng Khánh Mai. Tuy nhiên, Hoàng Khánh Mai rút lui và Nguyễn Thị Lệ Khóa thay thế.