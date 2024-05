Võ sĩ Việt Nam đối đầu với đối thủ Morocco tại vòng loại giải Muay danh giá

8 cặp đấu thuộc vòng loại giải Muay "Road to One" (đường đến One Championship, hệ thống các giải Muay danh giá hàng đầu thế giới) đã được xác định sáng 18/5. Theo đó, ở hạng straw weight (dưới 57kg), các võ sĩ Huỳnh Hoàng Phi, Huỳnh Văn Tuấn, Bùi Trần Tấn Tài, Vũ Đại Luật sẽ đua tài.

Buổi kiểm tra cân nặng của các võ sĩ diễn ra sáng 18/5 (Ảnh: T.T).

Trong khi đó, ở hạng fly weight (dưới 62kg), có sự góp mặt của võ sĩ người Morocco Walid Sakhraji. Đây cũng là võ sĩ nước ngoài duy nhất tham dự vòng loại Road to One chuẩn bị diễn ra tại TPHCM.

Walid Sakhraji đang tập luyện tại Thái Lan, quốc gia phát triển môn Muay hàng đầu thế giới, nên chất lượng của võ sĩ này khá cao. Đối thủ chính của Walid Sakhraji sẽ là võ sĩ chủ nhà Trương Cao Minh Phát.

Theo sơ đồ bốc thăm, hai võ sĩ Trương Cao Minh Phát và Walid Sakhraji có thể gặp nhau ở trận đấu quyết định ở hạng cân dưới 62kg nam.

Tất cả các trận đấu của sự kiện sẽ diễn ra tối 19/5 tại TPHCM. Tổng giá trị giải thưởng của sự kiện lên đến 6 tỷ đồng, bao gồm 2 bản hợp đồng thi đấu One Championship, đây chính là giải Muay quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.