Võ sĩ quỳ gối xin lỗi sau khi "nhỡ tay" hạ đo ván đối thủ

Dân trí Sau khi tung hai cú đấm liên tiếp khiến đối thủ ngã gục xuống sàn bất tỉnh, võ sĩ Joshua Buatsi cảm thấy lo lắng và quỳ gối như muốn xin lỗi vì cú ra tay hơi thừa thãi của mình.

Trận đấu giữa võ sĩ Joshua Buatsi và Daniel Dos Santos vừa diễn ra cách đây hai ngày là trận tranh đai WBA quốc tế hạng dưới nặng. Cả hai đều là những võ sĩ đang giữ thành tích bất bại.

Võ sĩ quỳ gối xin lỗi sau khi hạ đo ván đối thủ

Tuy nhiên, Joshua Buatsi nhập cuộc trận đấu tốt hơn Dos Santos rất nhiều khi tung ra nhiều đòn đấm uy lực khiến đối thủ liên tục né tránh và chống đỡ. Mặc dù vậy Daniel Dos Santos đã đo sàn ngay trong hiệp hai khi dính cú đấm quá mạnh từ Buatsi. Mặc dù vậy võ sĩ người Pháp có thể gượng dậy để tiếp tục thi đấu.

Buatsi tung cú móc phải trúng mặt Dos Santos.

Tới hiệp 4, Dos Santos bị Buatsi dồn vào góc và lĩnh hai cú đấm liên tiếp khiến anh ngã gục xuống sàn bất tỉnh. Đáng chú ý, sau khi tung cú đấm trúng mặt khiến Dos Santos ngã xuống sàn đấu, Buatsi có động tác hơi thừa khi bồi thêm một cú đấm khiến võ sĩ người Pháp gục ngã và có dấu hiệu mất khả năng kiểm soát.

Dos Santos ngã gục xuống sàn trong trạng thái bất tỉnh.

Dường như hiểu cú đấm thứ hai hơi thừa thãi, Buatsi đã có hành động chắp tay và quỳ gối như thể xin lỗi, trong khi các nhân viên y tế ngay lập tức chăm sóc y tế cho Santos. Rất may sau đó, Daniel Dos Santos vẫn đứng lên và đi lại được. Thay vì ăn mừng chiến thắng, Buatsi dành nhiều thời gian để an ủi và xin lỗi đối thủ của mình.

Trả lời phỏng vấn sau trận, Buatsi chia sẻ: "Tôi hi vọng anh ấy an toàn và khỏe mạnh. Tôi đã cố thi đấu một cách nghiêm túc. Sau vài hiệp đấu khá gượng gạo, tôi đã tung cú đấm chính xác và đúng thời điểm. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi hi vọng anh ấy ổn".

Sông Lam