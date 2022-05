Vì sao U23 Việt Nam mặc áo không tên khi đấu Indonesia?

Ở trận ra quân gặp U23 Indonesia ở môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Việt Nam đã ra sân với trang phục thi đấu không tên, chỉ có số áo ở sau lưng. Việc không có tên trên áo gây chút khó khăn cho nhiều người trong việc nhận diện những gương mặt mới trong đội hình của HLV Park Hang Seo.

Tiền đạo Tiến Linh đăng ký áo đấu số 9 thay vì số 22 quen thuộc. Cầu thủ của B.Bình Dương cũng như các đồng đội mặc áo thi đấu không tên làm khó đối phương trong việc nhận diện (Ảnh: Mạnh Quân).

Đáng chú ý, U23 Việt Nam là đội duy nhất trong 4 đội thi đấu loạt trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games năm nay không có tên trên áo đấu. Áo đấu của các đội U23 Indonesia, U23 Philippines và U23 Timor Leste đều có tên và số đầy đủ.

Theo các chuyên gia bóng đá, việc không điền tên trên áo được xem là một tính toán trong quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam. Tại môn bóng đá nam SEA Games 31, các đội tuyển bắt buộc in số áo lên trang phục thi đấu, nhưng không bắt buộc in tên. U23 Việt Nam chọn không in tên để thuận tiện hơn trong việc chuẩn bị quần áo đấu cho những nhân sự lên thay thế hoặc bổ sung trong trường hợp đặc biệt.

Bên cạnh đó, việc không sử dụng tên trên áo đấu cũng giúp U23 Việt Nam làm khó đối thủ trong việc nhận diện từng cầu thủ để có phương án đối phó với các tình huống tấn công từ thầy trò HLV Park Hang Seo.

Hùng Dũng tỏa sáng trong hiệp hai với bàn thắng đến từ một pha bật nhả đẹp mắt (Ảnh: Mạnh Quân)

Ngay trước thềm trận đấu, bản thân cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan Marc Klok của U23 Indonesia thừa nhận hoàn toàn "mù tịt" thông tin về các cầu thủ U23 Việt Nam. Việc U23 Việt Nam không in tên trên áo càng khiến cho Marc Klok cũng như nhiều cầu thủ U23 Indonesia không nắm bắt được đầy đủ sức mạnh của đối thủ, dẫn tới những sai lầm và phải trả giá bằng 3 bàn thua trong hiệp hai.

Tại SEA Games 31, dù không in tên nhưng nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đăng ký số áo quen thuộc. Đỗ Hùng Dũng mang áo số 16, Nguyễn Hoàng Đức số 14, Bùi Hoàng Việt Anh số 20. Bên cạnh đó cũng có những sự thay đổi như Nguyễn Tiến Linh mặc áo số 9 (khác với số 22 như mọi khi) Nguyễn Thanh Bình mặc áo số 4 (thay vì số 5) còn Nguyễn Văn Toản mặc áo số 18 (thay vì số 1).