Vì sao Mbappe không sợ lời hăm dọa của PSG?

Dân trí Kylian Mbappe đang tìm mọi cách để rời PSG càng sớm càng tốt, trong khi đội bóng thủ đô Paris dứt khoát không nhả người. Tuy nhiên, điều đó chẳng làm khó được Mbappe.

Mbappe thể hiện ý định rõ ràng rời PSG khi anh kiên quyết không gia hạn hợp đồng, có lẽ vì cầu thủ người Pháp không hài lòng với việc đội bóng của thủ đô Paris chưa có được các danh hiệu lớn tại châu Âu. Sự có mặt của hàng loạt các ngôi sao lớn trong mùa hè năm nay tại PSG không làm Mbappe thay đổi quan điểm, anh vẫn muốn ra đi.

Hợp đồng hiện tại giữa Mbappe và PSG sẽ hết hạn vào tháng 6/2022, điều đó có nghĩa nếu không gia hạn hợp đồng thành công và kiên quyết giữ người, PSG sẽ phải để Mbappe ra đi tự do vào hè năm tới.

Mbappe không còn muốn gắn bó lâu dài với PSG.

Nếu điều đó xảy ra, PSG sẽ vô cùng cay đắng vì họ đã chi ra 180 triệu euro chiêu mộ Mbappe vào năm 2018, trước đó đội bóng này cũng phải trả khoản phí rất cao để mượn Mbappe một mùa giải từ Monaco.

Giá trị chuyển nhượng của Mbappe hiện tại không thấp hơn so với ba năm trước (có thấp thì là do dịch bệnh ảnh hưởng tới tài chính của các CLB). Vì vậy nếu để Mbappe ra đi tự do, cũng chẳng khác gì việc PSG thẳng tay ném đi 180 triệu euro.

Trong nhiều ngày tháng qua, Real Madrid là đội bóng đeo đuổi Mbappe mạnh nhất, nhưng PSG luôn khẳng định không bán cầu thủ người Pháp. Đội bóng của thủ đô Paris vẫn tìm mọi cách dụ dỗ Mbappe gia hạn hợp đồng mới, thậm chí có nguồn tin cho biết PSG còn hăm dọa, sẵn sàng đẩy Mbappe lên băng ghế dự bị nếu anh kiên quyết không gia hạn hợp đồng.

Lời hăm dọa của PSG hoàn toàn có căn cứ, bởi trong quá khứ họ từng hành xử như vậy với cầu thủ trong đội. Đó là trường hợp của Adrien Rabiot. Cuối năm 2018, PSG không thuyết phục được tiền vệ này gia hạn hợp đồng, vì vậy bất chấp việc Rabiot đang là trụ cột của đội bóng, anh đã bị trừng phạt. Rabiot ngồi chơi nửa cuối mùa giải 2018/19, sau đó anh tự do đầu quân cho Juventus.

Có thể nói Mbappe và Rabiot cùng chung một hoàn cảnh, tuy nhiên do vị thế khác nhau, cho nên không vì bài học từ người đồng đội ở tuyển Pháp mà Mbappe e ngại PSG.

Mbappe ghi tới 79 bàn sau 83 trận đã thi đấu ở Ligue 1 cho PSG.

Mbappe có giá trị cao hơn hẳn Rabiot, anh là ngôi sao lớn của tuyển Pháp nên PSG không dễ "xử" anh như Rabiot. Bản thân cầu thủ 22 tuổi này vẫn cống hiến hết mình vì đội bóng, do vậy nếu tung đòn trừng phạt đẩy Mbappe lên băng ghế dự bị, PSG sẽ phải đối mặt với sự giận dữ từ cổ động viên Pháp.

Ngay cả việc PSG dám đẩy Mbappe lên băng ghế dự bị thì họ sẽ mất nhiều hơn so với cầu thủ người Pháp. Cần phải thấy rằng, trong tình hình ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 như hiện nay, các đội bóng đều khó khăn về tài chính. PSG không ngoại lệ dù họ có một ông chủ vô cùng giàu có chống lưng.

Việc PSG mạnh tay "câu" một loạt các cầu thủ ngôi sao lớn theo dạng chuyển nhượng miễn phí như Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi khiến họ trở thành đội bóng có quỹ lương lớn nhất thế giới. Điều đó đồng nghĩa PSG buộc phải tăng mạnh doanh thu để có sự cân bằng tài chính, tránh vi phạm điều luật công bằng tài chính của UEFA.

Một trong những nguồn thu quan trọng của đội bóng tới từ việc chuyển nhượng cầu thủ. Do vậy cũng dễ hiểu tại sao một vài ngày gần đây có thông tin cho rằng PSG đang xem xét bán Mbappe - như cách các đội bóng thường làm khi họ thất bại trong việc thuyết phục một cầu thủ lớn gia hạn hợp đồng.

Mbappe không ngại các đòn trừng phạt từ PSG.

Theo nguồn tin từ báo chí Pháp, Real Madrid đã gửi tới PSG lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 160 triệu euro và PSG đã từ chối lời đề nghị này. Tuy nhiên, khả năng cao việc từ chối của PSG mang ý nghĩa khiến đối thủ phải đưa ra lời đề nghị mới cùng việc tăng giá trị chuyển nhượng.

Thị trường chuyển nhượng tại châu Âu chỉ còn một tuần nữa sẽ khép lại, rất có thể thương vụ chuyển nhượng "bom tấn" lớn nhất hè 2021 sẽ được kích hoạt trong thời gian này với Mbappe là nhân vật trung tâm.

Hạo Minh