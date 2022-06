"U23 Việt Nam sẽ giải quyết Saudi Arabia trong hiệp phụ"

Việc U23 Việt Nam phải đụng độ Saudi Arabia ngay vòng tứ kết (23h00 ngày 12/6 trên sân Lokomotiv, Uzbekistan) đặt ra thách thức lớn cho đội bóng của HLV Gong Oh Kyun, bởi Saudi Arabia là một trong những nền bóng đá lớn nhất châu Á.

Đánh giá về đối thủ này, cựu HLV đội tuyển Việt Nam, hiện đang dẫn dắt CLB bóng đá Nam Định, ông Nguyễn Văn Sỹ nói: "Saudi Arabia rõ ràng nhỉnh hơn so với U23 Việt Nam. Chính vì thế, đây là trận đấu mà chúng ta cần chọn lối chơi chắc chắn, chờ cơ hội trong các tình huống phản công".

U23 Việt Nam cần chơi chắc chắn khi đối đầu với Saudi Arabia (Ảnh: Duy Hiếu).

"Sẽ là không thực tế nếu U23 Việt Nam chơi đôi công với Saudi Arabia trong trận đấu này. Hợp lý nhất là tùy thực tế ở trên sân, U23 Việt Nam sẽ dâng cao ở thời điểm đối thủ sơ hở. Nhưng cũng chỉ là thời điểm đấy thôi, chứ đá tấn công trong suốt trận trước đối thủ mạnh hơn là điều không tưởng" - HLV Nguyễn Văn Sỹ nói thêm.

Về điểm mạnh cụ thể của Saudi Arabia, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng đội bóng này chơi hiện đại và kỷ luật hơn nhiều so với các đại diện khác của bóng đá Tây Á.

Ông Sỹ nói: "Saudi Arabia có dàn cầu thủ rất kỹ thuật, nhưng có lẽ họ không nhỉnh hơn cầu thủ Việt Nam quá nhiều về mặt này. Điểm mạnh rõ rệt của Saudi Arabia ở chỗ họ chơi rất hiện đại. Khi có bóng tấn công, cầu thủ Saudi Arabia đá ít chạm, thường thì chỉ hai ba đường chuyền là bóng được đưa đến khu vực 16m50 của đối phương.

Các cầu thủ Saudi Arabia giải quyết nhanh các tình huống, thành công hay không thành công họ cũng nhanh chóng kết thúc pha hãm thành của mình, rất dứt khoát chứ không cầu kỳ.

Saudi Arabia là đội bóng có lối chơi giàu kỹ thuật và giàu tốc độ (Ảnh: AFC).

Lối chơi của Saudi Arabia và Nhật Bản về cơ bản đều thiên về kỹ thuật. Nhưng có khác biệt lớn ở chỗ Nhật Bản đá từ tốn, chuyền ngắn rất nhiều trước khu vực 16m50 để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Còn Saudi Arabia đá chớp nhoáng. Để thực hiện lối đá này, cầu thủ Saudi Arabia có tốc độ rất cao, nên U23 Việt Nam cần phải dè chừng" - HLV Nguyễn Văn Sỹ nhấn mạnh.

Sau khi chỉ ra những điểm mạnh của Saudi Arabia, HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng phân tích những điểm mà U23 Việt Nam rất mạnh, có thể khắc chế đối thủ, từ đó đi tìm kết quả có lợi cho chúng ta.

HLV Nguyễn Văn Sỹ bình luận: "Từ đầu giải đến giờ, U23 Việt Nam cũng cho thấy nhiều điểm sáng, đó là khả năng giữ cự ly đội hình rất tốt, chơi chặt chẽ. Các cầu thủ bọc lót tốt cho nhau trong khâu phòng ngự".

"Tinh thần của toàn đội tuyệt vời, cộng với đấu pháp hợp lý của HLV Gong Oh Kyun khiến cho U23 Việt Nam càng trở nên chắc chắn. Tôi cũng cho rằng lối chơi do HLV Gong Oh Kyun đang xây dựng phù hợp với những con người mà đội U23 Việt Nam đang có" - vẫn là lời của vị cựu HLV đội tuyển Việt Nam, hiện đang dẫn dắt đội Nam Định.

U23 Việt Nam giữ cự ly đội hình và bọc lót cho nhau rất tốt, tạo nên một khối chắc chắn trước khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn (Ảnh: Duy Hiếu).

Cũng theo ông Sỹ, HLV Gong Oh Kyun là một trong những nhân tố có thể mang lại hy vọng cho U23 Việt Nam, trong việc đánh bại đối thủ mạnh Saudi Arabia.

HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ: "Dấu ấn của HLV Gong Oh Kyun từ đầu giải đến giờ rất lớn. Ông ấy khởi đầu giải đấu này mà không có nhiều thời gian, buộc phải lắp ghép hai nhóm cầu thủ riêng lẻ: Một nhóm vừa thi đấu xong tại SEA Games và nhóm còn lại hầu như chỉ tập chay trong khoảng thời gian nói trên".

"Tuy nhiên, đội càng ít thời gian chuẩn bị mà lại đá hay khi vào giải chính thức, càng chứng tỏ năng lực của HLV Gong Oh Kyun. Theo tôi, U23 Việt Nam muốn giải quyết Saudi Arabia trong 90 phút chính thức là rất khó. Có thể trận đấu sẽ kéo dài thêm hiệp phụ và U23 Việt Nam sẽ có chiến thắng trong khoảng thời gian đá thêm.

Điều quan trọng với những trận đấu kéo dài như thế này là thể lực, sự bền bỉ và khả năng đeo bám của các cầu thủ" - HLV Nguyễn Văn Sỹ dành lời tư vấn cho các thành viên U23 Việt Nam.