U23 Việt Nam sẽ chơi với chiến thuật nào dưới thời tân HLV người Hàn Quốc?

Dưới thời HLV Park Hang Seo, các đội tuyển Việt Nam thường đá với sơ đồ có 3 trung vệ. Và thường thì ở các giải đấu quan trọng, trong những trận cầu quan trọng, đội bóng của HLV Park Hang Seo gần như chơi với sơ đồ 5-4-1.

Sơ đồ này ưu tiên cho sự an toàn trong khâu phòng ngự, thậm chí trước các đối thủ ngang tầm hoặc dưới cơ như U23 Thái Lan hoặc U23 Malaysia và Myanmar tại SEA Games 31.

U23 Việt Nam lên ngôi vô địch SEA Games 31 bằng hàng thủ cực kỳ chắc chắn (Ảnh: Hải Long).

Ông Park thành công lớn với sơ đồ này, nhưng bản thân vị HLV người Hàn Quốc đôi lúc cũng đối diện với những nghi ngờ, do lối chơi có 3 trung vệ lúc cần dồn quân cho tấn công để tìm bàn thắng lại không thể thực hiện được, ví dụ như tại AFF Cup 2020, nhất là trong các trận đấu với Indonesia, Campuchia ở vòng bảng hoặc trận đấu với Thái Lan ở bán kết lượt về.

Khi giao đội tuyển U23 lại cho HLV Gong Oh Kyun, HLV Park Hang Seo cũng muốn không áp đặt ý tưởng của mình người kế nhiệm, ông Park tôn trọng tối đa HLV Gong Oh Kyun, cũng như tôn trọng tối đa những cách tân có thể đến dưới thời vị HLV đồng hương của ông.

Mỗi chiến lược gia thường có một quan điểm và cách dụng binh khác nhau, rất có thể đội U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh Kyun sẽ có đôi chút khác biệt với đội U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương dự đoán: "HLV Gong Oh Kyun sẽ không phá ngay di sản của HLV Park Hang Seo, thay vào đó sẽ giữ lại 7 - 8 phần của đội tuyển U23 Việt Nam, bổ sung vào 2 - 3 phần các gương mặt trẻ, dự phòng cho lực lượng của tương lai".

Về lối chơi, HLV Gong Oh Kyun có thể cũng không vội thay đổi ngay những gì mà các cầu thủ hiện tại đã quen thuộc dưới thời HLV Park Hang Seo: U23 Việt Nam sẽ chơi với sơ đồ có 3 trung vệ trước các đối thủ lớn như U23 Hàn Quốc tại VCK giải U23 châu Á, nhưng khi cần mạo hiểm để có chiến thắng, ông Gong sẽ thay đổi.

HLV Gong Oh Kyun sẽ mang đến làn gió mới cho U23 Việt Nam? (Ảnh: VFF).

So với HLV Park Hang Seo (65 tuổi), HLV Gong Oh Kyun (48 tuổi) trẻ hơn, nên tính mạo hiểm về lý thuyết cao hơn. Không loại trừ khả năng khi cần có bàn thắng và cần chiến thắng trước các đối thủ ngang tầm cỡ Thái Lan và Malaysia tại giải U23 châu Á, đội bóng của HLV Gong Oh Kyun sẽ sẵn sàng đá với sơ đồ có 2 trung vệ, hòng tăng số lượng người cho tuyến tấn công.

Thật ra thì lực lượng trong tay HLV Gong Oh Kyun có đủ nhân tố để chơi như thế, đặc biệt là U23 Việt Nam hiện có cặp đôi trung vệ có chất lượng chuyên môn cao gồm Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình.

Họ là những cầu thủ ở đẳng cấp đội tuyển quốc gia, nên ở cấp độ U23, họ không gặp nhiều khó khăn trong việc phối hợp, bọc lót để ngăn chặn đối thủ.

Khó khăn lớn nhất của vị HLV người Hàn Quốc trong những ngày tới là tìm người gia cố cho tuyến giữa, sau khi U23 Việt Nam không còn sự phục vụ của Hùng Dũng và Hoàng Đức so với SEA Games 31.

Về vấn đề này, giới chuyên môn trong nước hiến kế cho HLV Gong Oh Kyun. Cựu HLV Đoàn Minh Xương nói: "Nguyễn Hai Long, Dụng Quang Nho không thi đấu nhiều tại SEA Games 31 không có nghĩa họ không có cơ hội tại VCK giải U23 châu Á. Đấy là những tiền vệ tiềm năng, chỉ là họ ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế".

Trong khi đó, cựu HLV đội tuyển Việt Nam, hiện đang dẫn dắt CLB SHB Đà Nẵng, ông Phan Thanh Hùng chia sẻ: "Thời gian trước đây HLV Park Hang Seo ít sử dụng Hai Long tại SEA Games, có thể do U23 Việt Nam khi đó có cầu thủ tốt hơn đá cùng vị trí. Dù vậy, Hai Long là cầu thủ có lối chơi rất sáng nước".

Sau SEA Games, các cầu thủ U23 Việt Nam đã trưởng thành đáng kể, giờ chỉ chờ HLV Gong Oh Kyun nhào nặn tập thể này để họ tiếp tục phát triển tốt hơn nữa.