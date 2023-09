U23 Việt Nam nhiều cơ hội nhất Đông Nam Á tại vòng loại giải châu Á

Theo điều lệ của giải U23 châu Á 2024, 11 đội dẫn đầu 11 bảng đấu vòng loại, cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lọt vào vòng chung kết (VCK) cùng với chủ nhà Qatar.

Tại vòng loại giải U23 châu Á, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội Singapore, Yemen và Guam. Trong số này, Guam quá yếu, vốn không đáng kể.

U23 Việt Nam có thể đứng đầu bảng C tại vòng loại giải U23 châu Á (Ảnh: Minh Quân).

Singapore hiện cũng có thể xếp vào hàng ngũ các đội yếu ở những lứa tuổi trẻ. Nguyên nhân xuất phát từ chỗ bóng đá Singapore hiện không dồi dào về nguồn cầu thủ trẻ, cộng với việc họ cũng không sử dụng cầu thủ nhập tịch ở các đội trẻ, nên luôn có khác biệt rất lớn giữa đội tuyển quốc gia Singapore và các đội từ lứa U23 trở xuống của nước này.

Thực tế U23 Việt Nam từng thắng dễ U23 Singapore 3-1 tại SEA Games hồi tháng 5 năm nay ở Campuchia. Trước đó, chúng ta cũng từng thắng đậm đội này đến 7-0 tại giải U23 Đông Nam Á năm ngoái.

Điều đó gần như đồng nghĩa đội bóng của HLV Philippe Troussier gần như ít nhất sẽ có suất nhì bảng C, kể cả việc giành vị trí nhì bảng với điểm số và chỉ số phụ tốt. Đây là tiêu chí rất quan trọng để U23 Việt Nam có thể so kè thứ hạng với các đội nhì bảng thuộc các bảng đấu khác.

Thậm chí, U23 Việt Nam đủ cơ sở để có thể nghĩ đến ngôi đầu bảng C, cùng với tấm vé hạng nhất vào VCK U23 châu Á. Đối thủ còn lại của chúng ta trong bảng đấu này là Yemen vốn là ẩn số.

Yemen là đội bóng Tây Á, về lý thuyết tố chất của cầu thủ Yemen tốt hơn cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, về khâu tổ chức chiến thuật, ý thức kỷ luật chiến thuật, họ chưa chắc hơn đoàn quân của HLV Troussier.

HLV Troussier sẽ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại giải châu Á (Ảnh: VFF).

Bên cạnh đó, tình hình bất ổn trong nước khiến cho các cầu thủ U23 Yemen khó có điều kiện tập luyện và thi đấu thường xuyên, nên phong độ của họ có thể không tốt bằng cầu thủ Việt Nam. Đấy là chưa kể U23 Việt Nam còn có lợi thế được thi đấu trên sân nhà ở Việt Trì (Phú Thọ).

Vì thế, so với các đội bóng khác ở Đông Nam Á, cửa vào vòng chung kết U23 châu Á 2024 của U23 Việt Nam rộng nhất. Ở bảng H (được tổ chức tại Thái Lan), ba đội Đông Nam Á gồm Thái Lan, Malaysia và Philippines phải tranh vé cùng nhau. Bên cạnh họ là Bangladesh.

Việc các đội bóng Thái Lan, Malaysia và Philippines có trình độ tương đồng có thể khiến cho các đội này khó tạo nên những cuộc bứt phá về điểm số và hiệu số, trong trường hợp họ nhì bảng cần phải so kè thành tích với nhóm các đội nhì bảng khác.

Chỉ có đội nhất bảng H mới chắc suất vào vòng chung kết. Nhưng để có suất nhất bảng này, Thái Lan, Malaysia và Philippines phải cạnh tranh gắt gao. Tương tự như thế, ở bảng K, chủ nhà Indonesia cũng chỉ hy vọng vào vị trí nhất bảng mới mong đỡ hồi hộp trong việc tìm vé vào vòng chung kết.

Các đội trong bảng này gồm Đài Bắc Trung Hoa và Turkmenistan (bảng K chỉ có 3 đội) không ở quá xa về mặt trình độ so với U23 Indonesia, nên đội bóng của HLV Shin Tae Yong khó tạo nên sự bứt phát về mặt điểm số và hiệu số, nếu họ đứng nhì bảng.

Trong khi đó, U23 Campuchia hầu như không có cơ hội trước Saudi Arabia, Lebanon và Mông Cổ tại bảng J, U23 Lào quá yếu so với Australia và Tajikistan tại bảng I (bảng này cũng chỉ có 3 đội do CHDCND Triều Tiên bỏ cuộc), Myanmar cũng yếu hơn so với Hàn Quốc và Kyrgyzstan tại bảng B.

Riêng Timor Leste (bảng F) và Brunei (bảng A) quá yếu, thực lực không đáng kể ở các giải đấu quốc tế mà họ tham dự.