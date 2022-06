U23 Việt Nam hồi sinh dưới bàn tay của HLV Gong Oh Kyun

Việc thay thế HLV Park Hang Seo trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không dễ, bởi ông Park hiện như một tượng đài của bóng đá Việt Nam.

Người thay thế HLV Park Hang Seo chắc chắn phải chịu rất nhiều áp lực. Và HLV Gong Oh Kyun là người gánh lấy áp lực ấy.

HLV Gong Oh Kyun thổi luồng gió mới vào U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Ông Gong chỉ có chưa tới 3 tuần để chuẩn bị cho giải U23 châu Á, như chính ông này lên tiếng sau trận U23 Việt Nam - U23 Saudi Arabia: "Đây là giải đấu đầu tiên của tôi với các cầu thủ hiện tại, chúng tôi chỉ có 17 ngày để chuẩn bị cho giải. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã đối đầu với những đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc".

Thời gian chuẩn bị gấp rút, lực lượng hầu như mới mẻ với các giải quốc tế, nhưng U23 Việt Nam vẫn chơi rất hay, rất tự tin.

So với thành phần vừa giành HCV SEA Games 31, U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á thay đổi đáng kể về con người. Đặc biệt, 3 nhân tố quan trọng nhất làm nên thành công của đội tại SEA Games hồi tháng 5, gồm 2 tiền vệ Hoàng Đức, Hùng Dũng, cùng tiền đạo Tiến Linh không có mặt, do họ quá tuổi quy định tại giải U23 châu Á.

Thế nhưng, bất chấp những thay đổi, đặc biệt là ở hàng tiền vệ, những Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Nhân vẫn rực sáng, nhanh chóng chứng tỏ tiềm năng của mình với làng cầu Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu đầy tự tin tại giải U23 châu Á, kể cả trước các đối thủ mạnh như Hàn Quốc và Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Sự vươn lên của các cầu thủ này cũng ghi dấu ấn từ phía HLV Gong Oh Kyun. Chính vị HLV người Hàn Quốc đã trao niềm tin cho họ, đặt họ đúng vị trí sở trường (trả Tiến Long về đá hậu vệ phải thay vì trung vệ, đẩy Nhâm Mạnh Dũng lên đá tiền đạo thay vì đá hậu vệ) để họ tỏa sáng.

HLV Nguyễn Văn Sỹ - cựu HLV đội tuyển Việt Nam, hiện dẫn dắt CLB bóng đá Nam Định, nói: "U23 Việt Nam cho thấy nhiều điểm sáng, đó là khả năng giữ cự ly đội hình rất tốt, chơi chặt chẽ. Các cầu thủ bọc lót tốt cho nhau trong khâu phòng ngự".

"Tinh thần của toàn đội tuyệt vời, cộng với đấu pháp hợp lý của HLV Gong Oh Kyun khiến cho U23 Việt Nam càng trở nên chắc chắn. Tôi cũng cho rằng lối chơi do HLV Gong Oh Kyun đang xây dựng phù hợp với những con người mà đội U23 Việt Nam đang có" - HLV Nguyễn Văn Sỹ nói thêm.

Có thể HLV Gong Oh Kyun cũng có một sai lầm nhỏ, đó là quá nôn nóng trước Saudi Arabia ở trận tứ kết, đặc biệt là việc chơi tấn công quá sớm trước đối thủ này, ngay đầu hiệp hai, khiến cho thể lực của các cầu thủ Việt Nam không thể đảm bảo đến cuối trận. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận những dấu ấn của vị HLV người Hàn Quốc ở đội U23 Việt Nam.

Ông Gong đã thổi được làn gió mới lên tập thể những con người hiện có, tạo ra sự đa dạng về nhân sự và cả về lối chơi cho đội: U23 Việt Nam nhìn từ giải U23 châu Á không chỉ biết phòng ngự theo phong cách Park Hang Seo, mà còn có thể chơi tấn công áp đặt khi cần, lúc đụng độ các đối thủ vừa tầm như Thái Lan và Malaysia.