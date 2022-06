U23 Việt Nam hòa Hàn Quốc, HLV Gong Oh Kyun nói lời xin lỗi

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Gong Oh Kyun cảm ơn các học trò đã xuất sắc cầm hòa U23 Hàn Quốc: "Tôi thực sự cảm kích với các cầu thủ, họ đã thi đấu nỗ lực hết mình. Chúng tôi đã cầm hòa đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc.

Nhưng U23 Việt Nam không thắng, nên tôi muốn gửi lời xin lỗi. Chúng tôi đã hòa 2 trận đấu và vẫn còn cuộc đấu với Malaysia ở lượt cuối. Tôi chưa thể nói trước điều gì về cơ hội đi tiếp".

Nụ cười của HLV Gong Oh Kyun sau khi U23 Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc (Ảnh: Duy Hiếu).

HLV Gong chia sẻ rằng trước trận đấu, ông không hề tạo áp lực với các học trò: "Chúng tôi không cần phải hòa Hàn Quốc, tôi đã nói với các học trò là coi đây là cơ hội để trải nghiệm, thử thách bản thân, vào trận với tâm lý quyết đấu, quyết thắng.

Tôi cũng không có kế hoạch cầm hòa Hàn Quốc. Họ rất mạnh và ở đẳng cấp cao nhưng rõ ràng ở trận đấu này, U23 Việt Nam chạy nhiều hơn, chơi quyết tâm, nỗ lực hơn U23 Hàn Quốc".

HLV U23 Việt Nam cũng tiết lộ bí quyết giúp các học trò thi đấu tự tin: "Sự tự tin của các cầu thủ đến từ quá trình tập luyện, tôi hướng dẫn họ rất kỹ. Trước trận đấu tôi có nói với cầu thủ hãy gây bất ngờ và họ đã làm được.

Các cầu thủ U23 Việt Nam vừa đá SEA Games nên chủ yếu chúng tôi tập trung vào việc tập hồi phục. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức ở hai trận đấu đã qua. Họ có sự phát triển kỹ năng nên tôi nói họ hãy thoải mái và chơi thật tốt".

Về màn trình diễn của các học trò trước Hàn Quốc, HLV Gong đánh giá: "Tuấn Tài đã chơi rất hay, nhưng U23 Việt Nam không chỉ có mỗi cậu ấy. Nhâm Mạnh Dũng và Thanh Bình cũng chơi ấn tượng. Đội trưởng Việt Anh thi đấu chắc chắn và nói chung toàn đội đã nỗ lực hết mình".

Chiến lược gia Hàn Quốc lên tiếng về việc ngôi sao Lee Kang In không ra sân ở trận đấu này: "Lee Kang In là ngôi sao tầm cỡ, tôi tôn trọng cậu ấy. Tôi chờ đợi Lee vào sân ở hiệp 2 nhưng điều đó không xảy ra. Nếu Lee Kang In góp mặt, chắc chắn U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn".

HLV Gong Oh Kyun thận trọng khi nói về cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam (Ảnh: Duy Hiếu).

U23 Việt Nam đã nhập cuộc đầy khó khăn và chơi phòng ngự số đông trước sức ép của U23 Hàn Quốc, trên sân Lokomotiv (Tashkent, Uzbekistan). Đội bóng xứ kim chi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng các chân sút không thành công ở hiệp 1 khi thủ môn Quan Văn Chuẩn cùng hàng thủ U23 Việt Nam chơi đầy xuất sắc.

Sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc có được bàn mở tỷ số nhờ công Chong Yong Wook. Nhưng trong thời điểm chịu áp lực, U23 Việt Nam vẫn chơi kiên cường và U23 Hàn Quốc mắc sai lầm, khi Lee Jin Yong nhận thẻ đỏ.

Trong thế hơn người, U23 Việt Nam đã có được bàn gỡ hòa 1-1 sau cú sút trái phá của Tiến Long ở phút 83. Hòa đối thủ mạnh Hàn Quốc, U23 Việt Nam có được 2 điểm/2 trận và chỉ cần thắng U23 Malaysia ở lượt cuối cùng bảng C giải U23 châu Á (20h00 ngày 8/6), đoàn quân HLV Gong Oh Kyun sẽ đi tiếp vào tứ kết.