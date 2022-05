U23 Indonesia sang Việt Nam, HLV Shin Tae Yong tuyên bố bất ngờ

Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam và U23 Indonesia xem nhau là đối thủ chính ở vòng bảng (bảng A). Vì thế, cả hai đội đều dành cho nhau sự tôn trọng cao nhất.

Trả lời báo chí, HLV Shin Tae Yong đánh giá cao đối thủ, đồng thời khẳng định đội bóng của mình có sự chuẩn bị tốt và sẽ đạt thành tích cao nhất ở SEA Games 31.

"U23 Việt Nam chắc chắn là một trong những ứng cử viên vô địch SEA Games 2021. Một điều không thể phủ nhận là U23 Indonesia và các đối thủ khác sẽ gặp những bất lợi nhất định, vì U23 Việt Nam tham dự đại hội với lợi thế chủ nhà", HLV Shin Tae Yong nói.

HLV Shin Tae Yong đánh giá cao U23 Việt Nam (Ảnh: PSSI).

"Chúng tôi đã xác định trước những bất lợi cũng như lợi thế của U23 Việt Nam. U23 Indonesia cần phải cạnh tranh ở mức cao nhất, để chúng tôi có thể giành được kết quả tích cực như mục tiêu đề ra.

Tôi cảm ơn các cầu thủ vì trong quá trình tập luyện, họ làm việc rất chăm chỉ và thể hiện mình ở mức tối đa. Các thành viên đều rất tốt. Nếu mọi chuyện được duy trì như các buổi tập này, chúng tôi chắc chắn sẽ giành kết quả tốt", HLV Shin Tae Yong rất tự tin và khả năng đi sâu và giành HCV SEA Games của U23 Indonesia.

Trong chiều nay (3/5), U23 Indonesia đã có mặt tại Hà Nội. Do gặp sự cố về hành lý nên đội bóng này tới Phú Thọ chậm hơn 2 tiếng so với kế hoạch. Đó là lý do HLV Shin Tae Yong buộc phải hủy buổi tập đầu tiên, dự kiến diễn ra trên sân tập Tam Nông, cách trung tâm Việt Trì khoảng 30km.

U23 Indonesia có mặt tại Hà Nội chiều ngày 3/5 (Ảnh: PSSI).

Trong thành phần các cầu thủ sang Việt Nam, đáng chú ý hai ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài của Indonesia là Elkan Bagott và Asnawi Mangkualam không góp mặt. Hai cầu thủ này nhiều khả năng sẽ tới Hà Nội vào ngày mai.

U23 Indonesia sẽ chạm trán chủ nhà U23 Việt Nam vào 19h00 ngày 6/5. Trận ra quân của hai đội tại SEA Games 31 rất được chờ đợi, và được xem là "chung kết" của bảng A.