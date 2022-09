U20 Việt Nam chốt danh sách, chờ đấu U20 Indonesia ở giải châu Á

Theo đó, hai cầu thủ sẽ không tiếp tục đồng hành cùng U20 Việt Nam trong chiến dịch vòng loại U20 châu Á 2023 là hậu vệ Châu Phi và tiền đạo Ngọc Mỹ.

Trước đó, HLV Đinh Thế Nam cũng đã chia tay 10 cầu thủ gồm: Thành Đạt (HA Gia Lai), Quang Duyệt (Quảng Nam), Trung Hiếu, Đăng Dương, Thành An (Viettel), Phúc Thịnh (Cần Thơ), Văn Thảo (An Giang), Giản Tân (Hà Nội), Nhật Minh (Nutifood JMG) và Hoàng Cảnh (SL Nghệ An).

Chiến lược gia người Hải Phòng triệu tập 10 cầu thủ thay thế gồm: Ngọc Sơn, Hiểu Minh, Hải Nam, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Đức Phú (PVF), Quang Hiển (Nutifood JMG), Vĩ Hào (Bình Dương), Văn Cường và Xuân Tiến (SL Nghệ An).

U20 Việt Nam sẵn sàng cho vòng loại U20 châu Á 2022 (ảnh VFF).

Như vậy, U20 Việt Nam sang Indonesia với 23 cầu thủ. Theo kế hoạch, U20 Việt Nam sẽ rời Bình Dương vào lúc 05h00 sáng mai (12/9) để đáp chuyến bay đi từ TPHCM sang Jakarta vào lúc 09h40 và nhập cảnh vào Indonesia vào lúc 13h00.

Sau đó, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ nối chuyến đến địa điểm thi đấu bằng chuyến bay vào lúc 17h00 cùng ngày.

Trong chuyến đi này, Bùi Vĩ Hào không đi theo đồng đội mà sẽ đáp chuyến bay muộn hơn do bận khoác áo CLB Bình Dương thi đấu trận gặp CLB HA Gia Lai ở vòng 15 V-League 2022. Tiền đạo trẻ này sẽ lên đường vào ngày 14/9 tới.

Toàn bộ các thành viên U20 Việt Nam được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy, HLV Đinh Thế Nam có lực lượng đầy đủ nhất chuẩn bị cho giải châu lục sắp tới.

Trước ngày lên đường, trong sáng 11/9, Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng gặp gỡ và động viên U20 Việt Nam.

Ông Chóng đề nghị toàn đội tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đồng thời thi đấu với tinh thần cao nhất, phát huy hình ảnh tốt đẹp, vì màu cờ sắc áo của bóng đá Việt Nam.

Tại vòng loại U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam nằm ở bảng F cùng với Hong Kong (Trung Quốc), Timor Leste và chủ nhà Indonesia. Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam sẽ đá trận ra quân ngày 14/9 gặp U20 Hong Kong (Trung Quốc).

Tiếp đó, thầy trò HLV Đinh Thế Nam lần lượt gặp U20 Timor Leste vào ngày 14/8 và gặp chủ nhà U20 Indonesia vào ngày 18/9. Tất cả các trận đấu của bảng F đều diễn ra tại SVĐ Gelora Bung Tomo, tỉnh Surabaya, Indonesia.