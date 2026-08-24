Đội tuyển Việt Nam nhận “mưa tiền thưởng” nếu vô địch ASEAN Cup

Tính đến trước trận chung kết lượt về gặp đội tuyển Thái Lan, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 26/8 tới đây, đội tuyển Việt Nam đã nhận được không ít tiền thưởng.

Đội tuyển Việt Nam tràn đầy cơ hội vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Cụ thể, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) được VFF thưởng khoảng 2,3 tỷ đồng sau vòng đấu bảng ASEAN Cup 2026. Sau đó, VFF thưởng thêm cho đội 3 tỷ đồng cho thành tích vượt qua bán kết.

Cũng sau trận bán kết lượt về với Malaysia trên sân Mỹ Đình tối 19/8, đội tuyển Việt Nam được một nhà tài trợ quen thuộc của VFF thưởng 500 triệu đồng.

Đến sau trận chung kết lượt đi thắng Thái Lan 2-0 tối 22/8, trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), đội tuyển Việt Nam được VFF thưởng 2,5 tỷ đồng.

VFF sẵn sàng móc hầu bao thưởng lớn cho HLV Kim Sang Sik và các học trò (Ảnh: Tuấn Bảo).

Tổng cộng, trước trận chung kết lượt về sẽ diễn ra trong ít ngày tới, đội tuyển Việt Nam đã nhận được 7,8 tỷ đồng từ VFF và 500 triệu đồng từ nhà tài trợ của VFF.

Chưa hết, một ông bầu nổi tiếng của bóng đá Việt Nam đã thưởng cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik 4 tỷ đồng. Số tiền này bao gồm 2 tỷ đồng cho trận thắng 3-0 trước Indonesia ngày 3/8 tại vòng bảng và 2 tỷ đồng cho thành tích vượt qua bán kết.

Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, toàn đội nhiều khả năng sẽ được thưởng thêm từ VFF, nhà tài trợ của VFF và ông bầu nói trên.

Chưa hết, theo quy định của AFF, đội vô địch ASEAN Cup 2026 sẽ nhận được số tiền 300.000 USD (hơn 7,83 tỷ đồng) từ Ban tổ chức giải. Những mức thưởng ở trước mắt sẽ nâng số tiền thưởng mà đội tuyển Việt Nam có thể nhận được, trong trường hợp chúng ta vô địch ASEAN Cup 2026, lên con số rất lớn.