Tuyển Việt Nam đối đầu Hàn Quốc: Kỳ tích 20 năm trước có tái hiện?

*Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 17/10, trên sân vận động Suwon (Hàn Quốc), Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Theo thống kê của Opta, tuyển Việt Nam đã có 6 lần chạm trán với đội tuyển Hàn Quốc kể từ năm 1996 đến nay. Trong đó, chúng ta đã để thua tới 5 lần và chỉ duy nhất 1 lần giành được chiến thắng.

Đó là trận thắng được xem như "địa chấn" châu Á của tuyển Việt Nam diễn ra tròn 20 năm trước (19/10/2003) ở vòng loại Asian Cup 2004.

Tuyển Việt Nam có cơ hội học hỏi được nhiều điều khi so tài với đội tuyển Hàn Quốc đang xếp hạng 26 thế giới (Ảnh: AP).

Sau khi thua 0-5 ở lượt đi bảng E vòng loại Asian Cup 2004, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình như Hữu Thắng, Hồng Minh, Phan Văn Tài Em, Công Vinh và Văn Quyến... gây chấn động châu Á khi giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt về.

Từ đường chuyền của Tuấn Phong, Văn Quyến băng lên khống chế bóng gọn gàng bằng mũi giày rồi dứt điểm tinh tế mang về bàn thắng duy nhất ở phút 73 của trận đấu.

Chiến thắng này đã nhận được vô số lời ca ngợi từ truyền thông thế giới. Tờ AFP đưa tin: "Hàn Quốc choáng váng vì thất bại nhục nhã trước Việt Nam". Hay Yonhap News giật tít: "Ngôi vị số một châu Á của chúng ta đang rung chuyển".

Tuy nhiên, trong hai lần đụng độ với Hàn Quốc sau đó (tại vòng loại World Cup 2006 diễn ra vào tháng 7 và tháng 9 năm 2004), đội tuyển Việt Nam đều để thua Hàn Quốc lần lượt với tỷ số 0-2 và 1-2.

Ở cuộc so tài gần đây nhất tại bán kết bóng đá nam Asiad 18 năm 2018, Olympic Việt Nam thua Hàn Quốc 1-3 (Ảnh: Chosun).

Kể từ năm 2004 tới nay, tuyển Việt Nam mới có dịp so tài lại với Hàn Quốc trong khuôn khổ một trận giao hữu quốc tế. So với gần 20 năm trước, đội hình của đội bóng "xứ sở Kim chi" lúc này còn được đánh giá ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều với những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu như Son Heung Min, Lee Kang In, Hwang In Beom, Kim Min Jae...

Phát biểu trước thềm trận giao hữu diễn ra vào tối nay (18h ngày 17/10), tiền đạo Lee Jae Sung thận trọng tuyên bố: "Khi đối mặt với một đối thủ yếu, không phải lúc nào chúng tôi cũng thi đấu tốt.

Cũng có những trận đấu mà đội bóng gặp khó khăn. Chúng tôi cần chuẩn bị tốt về mặt tinh thần. Trong quá trình tập luyện, cả đội hiểu rằng cần phải làm tốt hơn khâu dứt điểm và đường chuyền cuối cùng.

Không bao giờ được chủ quan trước đối thủ yếu hơn. Chúng tôi luôn phải chuẩn bị tốt cho trận đấu của tuyển Việt Nam để không có những sự cố đáng tiếc xảy ra như hồi năm 2003".

Tuyển Hàn Quốc thi đấu ngang ngửa với các đội tuyển mạnh trên thế giới như Argentina, Đức tại World Cup 2022 (Ảnh: KFA).

Trong khi đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh bày tỏ sự khiêm tốn trước trận đấu với Hàn Quốc. Anh nói: "Trận đấu này dự kiến sẽ rất khó khăn. Hàn Quốc là một đội bóng mạnh được công nhận không chỉ ở châu Á mà còn trên toàn thế giới. Họ có nhiều cầu thủ giỏi và không ít cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu.

Các cầu thủ Việt Nam, trong đó có tôi, rất biết ơn cơ hội được đối đầu với họ. Nhưng quan trọng hơn đó là niềm tự hào khi đại diện cho đất nước mình. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức".