Tuyển nữ Việt Nam sớm "đụng" Mỹ, Bồ Đào Nha ở World Cup

Sau trận thua Tây Ban Nha 0-9, sáng nay (15/7, giờ địa phương), đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân tập chính thức trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023.

Nhằm đảm bảo điều kiện thuận tiện nhất cho việc luyện tập, kết hợp cùng khách sạn Rydges, đội tuyển nữ Việt Nam được bố trí tập riêng tại sân Fred Taylor Park (New Zealand), cách nơi lưu trú 20 phút di chuyển bằng xe bus.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu được tập trên sân tập chính thức ở World Cup (Ảnh: VFF).

Fred Taylor Park bao gồm cụm 4 sân bóng và một khu vực tập luyện. Bên cạnh đó, Fred Taylor Park cũng có các phòng tập trong nhà, nhằm đảm bảo việc tập luyện của các trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Dù vừa thua đậm Tây Ban Nha nhưng tinh thần các cầu thủ nữ Việt Nam rất thoải mái. Tất cả đều rút ra nhiều bài học bổ ích để hoàn thiện mình hướng tới World Cup.

Buổi tập sáng nay diễn ra trong khoảng một tiếng với không khí hứng khởi. HLV Mai Đức Chung cũng dành thời gian động viên và nhắc nhở các học trò những điểm cần chú ý sau trận giao hữu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha.

Các cầu thủ đá chính ở trận gặp Tây Ban Nha chủ yếu tập nhẹ (Ảnh: VFF).

Sau đó, các cầu thủ được chia thành 2 nhóm trên cơ sở cường độ thi đấu tại trận đấu trước đó. Nhóm các cầu thủ thi đấu ít hơn tiếp tục thực hiện các bài tập đối kháng, kiểm soát tốc độ, nâng cao khả năng dứt điểm trong các tình huống.

Đội tuyển nữ Việt Nam diện vest đi dự một sự kiện quan trọng ở New Zealand (Ảnh: VFF).

Chiều cùng ngày, đội tuyển nữ Việt Nam đã tham dự buổi lễ chào mừng dành cho các đội tuyển đóng quân tại thành phố Auckland (New Zealand). Đây là hoạt động do Ban tổ chức địa phương và FIFA tổ chức để các thành viên tham dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 tiếp cận và hiểu thêm về văn hóa truyền thống của New Zealand.

Tại đây, các cầu thủ nữ Việt Nam được giao lưu cùng các đối thủ Mỹ, Bồ Đào Nha … (Ảnh: VFF).

Ban tổ chức giải đấu tại Auckland đã tổ chức nghi lễ "Pōwhiri" - một hoạt động truyền thống của người Māori khi có khách đến thăm. Tại đây, các cầu thủ có cơ hội giao lưu cùng các đội bạn như đội tuyển nữ Mỹ, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ Philippines, đội tuyển nữ Na Uy và đội tuyển nữ New Zealand.