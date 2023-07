Tuyển nữ Việt Nam bay chuyên cơ tới thành phố Dunedin đối đầu Hà Lan

Để việc làm thủ tục bay diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, các cán bộ đoàn và ban huấn luyện đã vận chuyển hành lý, thiết bị tới sân bay trước giờ xuất phát của đội 2 tiếng.

Nhờ vậy, các cầu thủ có thể có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào lịch trình tập luyện và thi đấu liên tục. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng đánh giá cao và dành sự khen ngợi cho công tác tổ chức và chuẩn bị chuyên nghiệp của tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam có mặt tại Dunedin (New Zealand) (Ảnh: VFF).

Sau khi hạ cánh, thầy trò HLV Mai Đức Chung di chuyển về khách sạn Scenic Southern Cross, được FIFA lựa chọn là nơi đóng quân của các đội tuyển thi đấu tại Dunedin (New Zealand(. Toàn đội sẽ có thời gian ăn trưa và nghỉ ngơi trước khi có buổi đi bộ làm quen sân lúc 17h00 (giờ địa phương).

Chiều nay, HLV Mai Đức Chung và tiền đạo Phạm Hải Yến cùng tham dự họp báo trước trận đấu lúc 16h30 (giờ địa phương). Trong khi đó, cuộc họp chuyên môn lúc 20h00 do trưởng đoàn Trương Hải Tùng và các cán bộ chuyên môn tham dự.

Do thành phố Dunedin có nền nhiệt khá thấp so với các địa điểm khác tại New Zealand nên trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam gặp Hà Lan diễn ra ở sân vận động trong nhà Dunedin, lúc 14h00 ngày 1/8.

Sân vận động trong nhà Dunedin (Ảnh: FIFA).

Sân Dunedin là sân vận động đầu tiên trên thế giới có mái che kín toàn bộ, tạo thành không gian khép kín, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ thi đấu trong mùa đông lạnh và mưa nhiều tại đây.

HLV Mai Đức Chung dành thời gian chia sẻ, động viên tinh thần các học trò trước trận đấu cuối cùng tại vòng bảng World Cup 2023: "Chúng ta cần quên đi những điều trước đó và tập trung cho trận đấu trước mắt. Việc tham dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới là một cơ hội tốt để đội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm".